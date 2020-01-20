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أخبار العالم

كذب أردوغان.. تركيا تستعد لإرسال عدد ضخم من المرتزقة إلى ليبيا رغم بيان برلين

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:09 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان كواليس نقل تركيا المرتزقة السوريين إلى ليبيا، ونوايا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحقيقية قبيل عقد مؤتمر برلين لحل النزاع بين الأطراف المتحاربة في ليبيا.

وقال المرصد أمس الأحد، إن تركيا طلبت فعة كبيرة من المرتزقة تتمثل في 6000 مقاتل سوري لإرسالهم إلى ليبيا ودعم التشكيلات المسلحة التابعة للوفاق.

وقال تقرير المرصد السوري إن تركيا ستعمد بعد ذلك إلى تعديل المغريات التي قدمتها عند وصول أعداد المرتزقة إلى ذلك الرقم، حيث ستقوم بتخفيض المخصصات المالية وستضع شروطا معينة لعملية تطوع المقاتلين.

وأكد المرصد أن عدد المقاتلين المرتزقة الذين وصلوا إلى طرابلس لدعم مليشيات حكومة الوفاق إلى نحو 2400 مرتزق، في المقابل تصل المزيد من الجثث التابعة للمرتزقة السوريين ممن قتلوا في طرابلس ليرتفع عدد القتلى إلى 24 مرتزقا.

ويأتي ذلك فيما كان أردوغان يجلس في مؤتمر برلين متحدثا عن الحل السياسي ووقف إطلاق النار في ليبيا، فيما وقع على البيان الختامي للدول المشاركة بالمؤتمر، والذي تعهدت خلاله جميع الأطراف بعدم التدخل في النزاع وعدم إرسال سلاح أو قوات إلى ليبيا.
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