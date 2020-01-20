7 شروط ومستندات للتطوع في القوات المسلحة.. تعرف عليها

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للإنضمام لصفوف القوات المسلحة وكذا الإدلاء "قصاصي الأثر" لصالح قوات حرس الحدود اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 27 /1 /2020.

= الحاصلون على الإعدادية العامة وما يعادلها "الأزهرية / المهنية / الرياضية" بمجموع 60% كحد أدنى.

= بالنسبة للفئات المطلوبة للأدلاء "قصاصي الأثر" لصالح قوات حرس الحدود فيقبل الحاصلين علي الإعدادية العامة وما يعادلها / راسبي الإعدادية / الحاصلين علي الشهادة الإبتدائية / الملمين بالقراءة والكتابة على أن يكونوا من قاطنى محافظات أسوان / قنا والمناطق الصحراوية المحيطة بهما.

= ألا يقل الطول عن 165 سم.

= أن يكون حسن السير والسلوك.

= أن يكون لائقا طبيًا ويجتاز جميع الاختبارات المحددة للقبول.

= أن يكون لائقا طبيًا ويجتاز جميع الاختبارات المحددة للقبول.

= أن يكون المتقدم مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين وليس عن طريق التجنس.

= أن يكون المتقدم مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين وليس عن طريق التجنس.

= ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج ولن يسمح له بالزواج إلا بعد إنتهاء فترة التدريب المقررة بنجاح.

= ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج ولن يسمح له بالزواج إلا بعد إنتهاء فترة التدريب المقررة بنجاح.

= ألا يقل سن المتطوع عن 15 عامًا ولا يزيد عن 25 عامًا وبالنسبة لإدلاء قصاصى الأثر لا يقل سن المتطوع عن 17 سنة ولا يزيد على 25 عامًا عند الالتحاق فى 22 /8 /2020 ويشترط موافقة ولى الأمر لمن هو أقل من 18 سنة.

= ألا يقل سن المتطوع عن 15 عامًا ولا يزيد عن 25 عامًا وبالنسبة لإدلاء قصاصى الأثر لا يقل سن المتطوع عن 17 سنة ولا يزيد على 25 عامًا عند الالتحاق فى 22 /8 /2020 ويشترط موافقة ولى الأمر لمن هو أقل من 18 سنة.

= ألا يقل الحد الأدنى للقبول عن 60% من إجمالي الدرجات، ولا يسمح بقبول متطوعين سبق رفتهم من إحدى المنشآت التعليمية بالقوات المسلحة لأى سبب من الأسباب.

= ألا يقل الحد الأدنى للقبول عن 60% من إجمالي الدرجات، ولا يسمح بقبول متطوعين سبق رفتهم من إحدى المنشآت التعليمية بالقوات المسلحة لأى سبب من الأسباب.

= صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية معتمدة ومختومة أو مستخرج رسمى معتمد ومختوم على أن يقدم الأصل عند الالتحاق.

= صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية معتمدة ومختومة أو مستخرج رسمى معتمد ومختوم على أن يقدم الأصل عند الالتحاق.





= بيان القيد العائلي للوالد مميكن حديث الإصدار + صورة منه فضلًا عن باقى المستندات المتواجدة بالمحافظة التى يتسلمها الشاب من منافذ التوزيع.





أماكن وتوقيتات صرف وتقديم الملفات:

يتم صرف ملفات التطوع بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 27/1/2020 إلى يوم الخميس

الموافق 27/2/2020، ويبدأ قبول ملفات التطوع للقوات المسلحة بمناطق التجنيد والتعبئة بعد استيفاء واستكمال المستندات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1/2/2020 وحتى يوم الخميس الموافق 5/3/2020





وتيسيرًا على راغبى التطوع خصصت إدارة التجنيد والتعبئة أماكن عديدة لصرف الملفات ، حيث يتم سحب ملفات التطوع من مجمع خدمة المواطنيين بإدارة التجنيد والتعبئة بحلمية الزيتون، وبمناطق التجنيد والتعبئة فى "القاهرة والجيزة والإسكندرية والزقازيق وأسيوط وطنطا وقنا والمنصورة والمنيا" وأقسام التجنيد والتعبئة بالمحافظات غير المتواجد بها مناطق تجنيد وتعبئة.





وبالنسبة للأدلاء "قصاصي الأثر" فيتم صرف وتقديم ملفات التطوع لصالح قوات حرس الحدود بمكتب مخابرات وأمن حرس حدود أسوان ومقرها محافظة أسوان خلف الإستاد الرياضى إعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 27/1/2020 إلى يوم الخميس الموافق 27/2/2020 على أن يتم قبول الملفات بعد استيفاء واستكمال المستندات إعتبارًا من يوم السبت الموافق 1/2/2020 وحتى يوم الخميس الموافق 5/3/2020.





وقد قامت إدارة التجنيد والتعبئة بإدخال نظام الاستعلام الصوتى لخدمة المواطنين على الأرقام التالية:

إدارة التجنيد والتعبئة ومنطقة القاهرة والجيزة 26351195 / 02 - 26339581/ 02





وبناء على توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات العالمية "الإنترنت" يوضح الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبل على التجنيد والتطوع من جميع الفئات وكذا الخدمات التي تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج وذلك علي العنوان التالى:





http://tagned.afmic.gov.eg



