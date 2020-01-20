قائد بترول أسيوط يدعم فريق طهطا للخروج من شبح الهبوط

عبر إيهاب فؤاد كابتن وقائد فريق بترول أسيوط ،وإبن مدينة طهطا عن حزنه الشديد علي سلسة النتائج السلبية التى يقدمها فريق طهطا في الجولات الماضية ودخوله في منطقة الخطر بالمركز الأخير برصيد 4 نقاط .



وعلق إيهاب فؤاد ، في تصريحات على صفحته الشخصية بوسائل التواصل الاجتماعي " قائلا: "رغم فرحتي بالفوز عشان فريقي.. بس كنت زعلان فعلا علي الحال اللي وصل له نادينا وبيتنا ومكانا نادي طهطا ، وحابب اقول للجمهور والناس المحبه تقف جنب النادي عشان يطلع من الازمه دي بسرعه لاني النادي ده بيخدم اجيال من ابناء البلد ويستحق يبقي ف مكانه افضل من دي بكتييير كل الدعم لنادينا الغالي والناس المسؤله عن النادي يقدرو يطلعو من الازمه دي بسرعه ان شاء الله .. كل الدعم لنادي طهطا".



يذكر أن فريق بترول أسيوط قد حقق الفوز علي فريق طهطا بهدفين نظيفين في الجولة الثانية عشر بدورى القسم الثانى ،واحتلال فريق طهطا المركز الأخير برصيد 4 نقاط .