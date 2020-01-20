AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قائد بترول أسيوط يدعم فريق طهطا للخروج من شبح الهبوط

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:55 م
صدى البلد
Advertisements
رباب الهوارى
عبر إيهاب فؤاد كابتن وقائد فريق بترول أسيوط ،وإبن مدينة طهطا عن حزنه الشديد علي سلسة النتائج السلبية التى يقدمها فريق طهطا في الجولات الماضية ودخوله في منطقة الخطر بالمركز الأخير برصيد 4 نقاط .

وعلق إيهاب فؤاد ، في تصريحات على صفحته الشخصية بوسائل التواصل الاجتماعي " قائلا: "رغم فرحتي بالفوز عشان فريقي.. بس كنت زعلان فعلا علي الحال اللي وصل له نادينا وبيتنا ومكانا نادي طهطا ، وحابب اقول للجمهور والناس المحبه تقف جنب النادي عشان يطلع من الازمه دي بسرعه لاني النادي ده بيخدم اجيال من ابناء البلد ويستحق يبقي ف مكانه افضل من دي بكتييير كل الدعم لنادينا الغالي والناس المسؤله عن النادي يقدرو يطلعو من الازمه دي بسرعه ان شاء الله .. كل الدعم لنادي طهطا".

يذكر أن فريق بترول أسيوط قد حقق الفوز علي فريق طهطا بهدفين نظيفين في الجولة الثانية عشر بدورى القسم الثانى ،واحتلال فريق طهطا المركز الأخير برصيد 4 نقاط .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواجهات شرسة في القسم الثاني.. أسيوط أمام بني سويف.. قنا يواجه الفيوم

طهطا يوقف قطار انتصارات البنك الأهلي .. اعرف ترتيب مجموعة الصعيد

محمد عبدالسميع يعلن قائمة بترول أسيوط لمواجهة الإعلاميين

غدا.. مواجهة صعبة لـ بني سويف وديروط بدوري القسم الثاني

ثلاث مواجهات صعبة لمجموعة الصعيد غدا

غدًا.. 5 مواجهات صعبة ومهمة بمجموعة الصعيد

ترشيحاتنا

بـ سكينة ومقص.. سائق الطالبية منفذ مذبحة أسرة زوجته: رفضوا يرجعولي مراتي

بفستان أسود جذاب.. كارول سماحة تستعرض أناقتها في السعودية

بعد بكائها .. لبني عبد العزيز مطلوبة على جوجل

رانيا يوسف تكشف حقيقة بطانة الفستان المفتوح.. وتؤكد: علاقتي بـ أبو بناتي مقطوعة بقالها 10 سنين

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاثنين 20 - 1 - 2020 .. فيديو

لأول مرة..تويوتا هايلكس 2021 الجيل القادم تظهر أثناء اختبارها.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب شطيرة برجر.. زبون يعتدي بالضرب على عاملة في مطعم وجبات سريعة

تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب ومجموعة هشام طلعت مصطفى لدعم لاعبي مصر في طوكيو 2020.. صور

لأول مرة..تويوتا هايلكس 2021 الجيل القادم تظهر أثناء اختبارها.. صور