الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابى لمليشيات الحوثيين فى اليمن

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الهجوم الإرهابي الغادر الذي نفذته الميلشيات الحوثية، واستهدف معسكر تدريب للقوات الحكومية اليمنية في مأرب أول أمس، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، بينهم مدنيون، فضلًا عن إصابة العشرات.





وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط تقدم بخالص تعازيه للحكومة اليمنية وأسر الضحايا متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى، مُعتبرًا أن الهجوم - والذي قد يكون الأكثر دموية منذ اندلاع الحرب اليمنية - يُشير مُجددًا إلى محاولة أطراف خارجية تسخين الجبهة اليمنية لحرف الأنظار عما تواجهه من مُشكلاتٍ وتحديات داخلية.



