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أخبار العالم

الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابى لمليشيات الحوثيين فى اليمن

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:00 م
أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
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نادر سمير
أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الهجوم الإرهابي الغادر الذي نفذته الميلشيات الحوثية، واستهدف معسكر تدريب للقوات الحكومية اليمنية في مأرب أول أمس، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، بينهم مدنيون، فضلًا عن إصابة العشرات.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط تقدم بخالص تعازيه للحكومة اليمنية وأسر الضحايا متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى، مُعتبرًا أن الهجوم - والذي قد يكون الأكثر دموية منذ اندلاع الحرب اليمنية - يُشير مُجددًا إلى محاولة أطراف خارجية تسخين الجبهة اليمنية لحرف الأنظار عما تواجهه من مُشكلاتٍ وتحديات داخلية.

وأشار المصدر إلى أن الهجوم يأتي في توقيت دقيق، وأن هدفه هو تقويض حالة الهدوء النسبي التي سادت خلال الفترة الماضية على الساحة اليمنية، ومن ثم تعطيل أي تحركات جدية نحو الحل السلمي، والاتجاه بدلًا من ذلك إلى التصعيد الذي لا يخدم سوى أجندات قوي إقليمية تسعى لاستخدام الحوثيين كمخلب قط.
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