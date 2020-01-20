دبلوماسى: بريطانيا ستهتم بالحالات المتفردة اقتصاديا في إفريقيا..فيديو

قال السفير علي الحفني مساعد وزير الخارجية الأسبق، ان الصين تنفرد بالصدارة فيما يخص اهتمامات القارة الافريقية، مشيرا الى ان بريطانيا تمثل فرصة واعدة للدول الافريقية وايضا اضافة لسلسلة الشراكات في القارة الافريقية.



وأكد السفير علي الحفني، أثناء مداخلته على قناة اكسترا نيوز، على ان مستقبل العلاقات الأفريقية البريطانية سيكون واعدا، خاصه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الافريقي، موضحا ان بريطانيا لديها من المقومات ما يرغب القارة الافريقية فى التعامل معها، بالإضافة إلى تقدمها فى مجالات عدة تستفيد بها القارة الافريقية.



وأشار السفير على الحفنى، الى ان الدول الافريقية والمجتمع الافريقي يهتم بالتعامل مع بريطانيا، باعتبارها أكبر الدول الاقتصادية فى العالم.



وأوضح السفير على الحفنى، ان بريطانيا تهتم بوجود علاقة بين الاتحاد الافريقي كمنظمة إقليمية، بالإضافة إلى قدرة بريطانيا على تعزيز استثماراتها فى افريقيا، مشيرا الى ان قطاع الأعمال البريطانى يهتم بالحالات المنفردة في القارة الافريقية.