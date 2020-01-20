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أخبار العالم

أول تعليق من الإمارات بعد هجوم الحوثيين على مسجد في مأرب

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:23 م
أول تعليق من الإمارات
أول تعليق من الإمارات بعد هجوم الحوثيين على مسجد في مأرب
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دعاء أبوهشيمة
أدانت دولة الإمارات بشدة الاعتداء الذي نفذته ميليشيات الحوثي، واستهدف مسجدًا في محافظة مأرب اليمنية، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء أثناء تأديتهم الصلاة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة الإرهاب مهما كان مصدره والذي يقوض من فرص السلام والاستقرار والأمن.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء.
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