أول تصريح من كاسونجو بعد عودته لـ الزمالك وقيده فى القائمة المحلية والأفريقية

أعرب الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته البالغة بعودته من جديد وقيده في قائمة الفريق.



ووجه اللاعب الشكر للمستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي، على دعمه الكبير له في ملف قضيته مع نادي الوداد المغربي.



وقال المهاجم الكونغولي: سعيد بقيدي في قائمة الفريق، وسوف أبذل كل جهدي للظهور بشكل يرضي جماهير نادي الزمالك العظيمة في كل مكان.



وأضاف : "أنا تحت أمر الجهاز الفني للفريق في أي وقت، أتمنى المشاركة في المباريات رفقة زملائي من أجل المساهمة في إسعاد جماهيرنا الكبيرة.



وتابع : أشكر أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق، بعد دوره الكبير معي في أزمتي الأخيرة مع نادي الوداد، فهو من البداية كان دائم الحديث معي عن إيجاد حلول مناسبة.



وأتم كاسونجو تصريحاته قائلًا : أحب أن أتوجه بالشكر للجماهير التي كانت تساندني في الفترة الأخيرة، سوف أبذل كل مجهودي لأكون عند حسن ظنهم، سنعمل جميعا على تحقيق الفوز بالبطولات خلال الموسم الحالي.

