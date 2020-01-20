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رياضة

الأهلي يفتح باب الحجز لتذاكر مباراة النجم ظهر غدٍ

الإثنين 20/يناير/2020 - 05:28 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أعلن العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، أن فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الأهلي والنجم الساحلي المقرر لها الأحد المقبل، ضمن فعاليات دور المجموعات لدوري رابطة الأبطال، سيكون في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر غدٍ، الثلاثاء، من خلال موقع «تذكرتي».

وقال محمد مرجان إنه لن يتم تسلم التذاكر دون وجود «Fan ID» الخاص بالمشجع، الذى يستخرج من موقع «تذكرتي»، ووجوده شرط أساسي للحصول على تذاكر المباراة، .

وأضاف أن ذلك في إطار التعاون مع كل الجهات القائمة على تنظيم وتأمين المباراة، بما يحفظ السلامة للجميع.

وأوضح أن الإدارة حددت قيمة أسعار التذاكر على النحو التالي: 1000 جنيه لـ«V.V.I.P»، و500 جنيه لـ«V.I.P»، والدرجة الأولى 200 جنيه، والدرجة الثانية 150 جنيهًا، والثالثة 75 جنيهًا.
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