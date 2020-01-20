سيدات طائرة الأهلي يفزن على المقاولون بالانسحاب في الدوري

حصل الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالأهلي على نقاط مباراته أمام المقاولون، في إطار منافسات بطولة الدوري بعد انسحاب فريق المقاولون.



كان من المقرر أن تقام المباراة اليوم على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وحضر طاقم تحكيم المباراة، ولم يحضر الفريق المنافس، فمنح الحكم الأهلي نقاط اللقاء، بعد انسحاب فريق المقاولون وغياب لاعبات الفريق عن المباراة.



وقرر حمدي الصافي، المدير الفني للفريق، خوض مباراة تجريبية بتقسيمة بين اللاعبات، استعدادًا للمواجهات المقبلة في الدوري.



يذكر أن الأهلي يتصدر ترتيب الدوري برصيد ٢٧ نقطة بعد مرور تسع جولات بالعلامة الكاملة دون هزيمة.