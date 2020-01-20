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أخبار العالم

اعتقال 7 أشخاص في فرنسا للاشتباه في تخطيطهم لهجوم إرهابي

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:30 م
اعتقال 7 أشخاص في
اعتقال 7 أشخاص في فرنسا للاشتباه في تخطيطهم لهجوم إرهابي
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رحيم يسري
اعتقلت الشرطة الفرنسية 7 أشخاص في مدينة بريست بمقاطعة فينيستير للاشتباه في ارتباطهم بجماعة تخطط لشن هجمات إرهابية وإجرامية، وفقا لصحيفة "لوفيجارو".

وتوضح مصادر للصيفة أن جهاز الأمن الداخلي اعتقل 7 رجال بعدما أعدوا خطة لتنفيذ أعمال عنف في فرنسا، وخطة للمغادرة إلى مناطق على الحدود السورية العراقية.

وأضافت مصادر مطلعة على التحقيق أن المعتقلين تم تتبعهم بسبب عضويةتهم في حركة إسلامية متطرفة.

وأشارت إلى أن التحقيقات يجب أن تحدد مدى جدوى خطة الهجوم وموعد تنفيذها.

وأصبحت فرنسا مسرحا للهجمات الإرهابية منذ عام 2015، حيث شهدت موجة من الهجمات أسفرت عن مقتل 255 شخص على الأقل.
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