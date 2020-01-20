AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هيديكوتي كان بيحبني .. نجم الأهلي السابق: الجوهري اصطدم مع صالح سليم بسببي

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:02 م
صالح سليم - محمود
صالح سليم - محمود الجوهري
Advertisements
ريهام بكير
كشف محمد عباس أحد نجوم فترة الثمانينات بالنادى الأهلى عن سبب رحيله عن الأحمر وسر علاقته القوية بهيديكوتي المدير الفني الأسبق للفريق.

وقال عباس خلال حواره لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام: كان لي بعض الطلبات من النادي، كنت أريد "شقة" ولم يلب النادي لي هذا الطلب فانقطعت عن التدريبات.

وأضاف : لعبت فى دوري الشركات وعدت للاهلي موسم 83 وحصلت على الدوري والكأس مع الأحمر، وكان عمري وقتها 19 عاما.

وأكد أنه لم يحصل على التقدير المناسب وعندما شعر بالظلم جمع متعلقاته ورحل، وبعدها أعاده محمود الجوهري، ولكنه فوجئ برفض صالح سليم سفره مع الفريق إلى ألمانيا كنوع من العقاب، وحدث صدام في ذلك الوقت بين الجوهري وصالح سليم بسببه.

وتابع : قضيت أفضل خمسة مواسم في حياتي مع الأهلي تحت قيادة هيديكوتي، كان يحبني ومقتنع بي لدرجة أن زملائي في ذلك الوقت كانوا يقولون لي "الخواجة أبوك".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أصل الحكاية.. ميدان السيد متولى فى بورسعيد خصص لتخليد عطائه للنادي المصري

السنجق ..فنان بورسعيد الكروى بدأ حياته بلعب الطظة وتمنى المايسترو ضمه للقلعة الحمراء

أهلي ولا زمالك.. هاني رمزي يكشف عن أحلامه التدريبية في المستقبل

ترشيحاتنا

قطع المياه عن 8 مناطق بمصر الجديدة.. تعرف عليها

اختلس محررات رسمية .. المشدد 3 سنوات لـ أمين شرطة وعزله من الوظيفة

أحمد موسى: السراج مرعوب من حفتر.. ولن يجلس أمامه في أي مفاوضات.. فيديو

بعد اختفاء 6 أعوام.. العثور على جثة سيدة داخل سيارة في قاع نهر بالصدفة

شاهد.. فيفي عبده برفقة رجاء الجداوي وأصالة وبوسي شلبي وسمية الخشاب.. لهذا السبب

رضا عبدالعال يفتح النار على النحاس بعد سقوط المقاولون أمام الأهلي

AdvertisementS

الكاف يستقر على بديل الزمالك فى السوبر الإفريقي ويحدد الموعد النهائي للرد

رضا عبدالعال يفتح النار على النحاس بعد سقوط المقاولون أمام الأهلي

شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي والزمالك

الأهلي يحسم مصير أجاي عقب وصول عرض رسمي من العين الاماراتي

أخبار الرياضة.. حقيقة عودة تركي آل الشيخ لـ بيراميدز.. القصة الكاملة لأزمة فتحي وكهربا.. ضربة موجعة لـ مازيمبي قبل مواجهة الزمالك

الفارق كبير.. الأهلي يتفوق على الزمالك وبيراميدز في التصنيف العالمي للأندية

صدمة قوية للإسماعيلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري .. تفاصيل

رسميا .. 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي والنجم الساحلي فى أفريقيا

ميدو يسخر من تصريحات كيكي حول أسباب تدهور مستوى برشلونة

محمد عباس: عبده البقال طلبني للأهلي من داخل الزمالك

الصفقة البديلة بعد هروب النقاز.. رسالة من طفل لشيكابالا.. موعد مباراة الأهلي والهلال.. في الكورة مع ملك.. فيديو

شاهد .. حارسة ليفربول تتعرض لإصابة خطيرة في الوجه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبو العينين: بناء الوعي واجب وطني للإعلام.. والتواصل مع مراكز الأبحاث العالمية ضرورة للتعريف بصورة مصر الحقيقية

رانيا يوسف تخطف الانظار بالعرض الخاص لفيلم دماغ شيطان.. فيديو

كيا تعلن تخفيض 35 ألف جنيه على أسعار سبورتاج 2020 kia sportage .. اعرف أسعار جميع الفئات