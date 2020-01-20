هيديكوتي كان بيحبني .. نجم الأهلي السابق: الجوهري اصطدم مع صالح سليم بسببي

كشف محمد عباس أحد نجوم فترة الثمانينات بالنادى الأهلى عن سبب رحيله عن الأحمر وسر علاقته القوية بهيديكوتي المدير الفني الأسبق للفريق.



وقال عباس خلال حواره لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام: كان لي بعض الطلبات من النادي، كنت أريد "شقة" ولم يلب النادي لي هذا الطلب فانقطعت عن التدريبات.



وأضاف : لعبت فى دوري الشركات وعدت للاهلي موسم 83 وحصلت على الدوري والكأس مع الأحمر، وكان عمري وقتها 19 عاما.



وأكد أنه لم يحصل على التقدير المناسب وعندما شعر بالظلم جمع متعلقاته ورحل، وبعدها أعاده محمود الجوهري، ولكنه فوجئ برفض صالح سليم سفره مع الفريق إلى ألمانيا كنوع من العقاب، وحدث صدام في ذلك الوقت بين الجوهري وصالح سليم بسببه.



وتابع : قضيت أفضل خمسة مواسم في حياتي مع الأهلي تحت قيادة هيديكوتي، كان يحبني ومقتنع بي لدرجة أن زملائي في ذلك الوقت كانوا يقولون لي "الخواجة أبوك".