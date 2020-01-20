AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إنتر ميلان يتوصل إلى اتفاق مع موسيس لضمه من تشيلسي

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:55 م
فيكتور موسيس
فيكتور موسيس
Advertisements
محمد رشاد

توصل نادي إنتر ميلان الإيطالي إلى اتفاق مع اللاعب فيكتور موسيس من أجل الحصول على خدماته من صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي، في موسم الانتقالات الشتوي الحالي.

ويبدو أن النادي الإيطالي يسعى إلى حسم أكثر من صفقة من تشيلسي هذا الشهر، حيث يتواجد على راداره أيضًا الفرنسي أوليفيه جيرو.

وكان موسيس قد قضى النصف الأول من الموسم الحالي على سبيل الإعارة مع فريق فناربخشة التركي.

وذكر الصحفي الإيطالي، فابريزو رومانو، أن إنتر ميلان تمكن بالفعل من التوصل إلى اتفاق مع موسيس بشأن الشروط الشخصية لصفقة انتقاله إلى سان سيرو في الميركاتو الشتوي الجاري.

وأوضح أن اللاعب صاحب الـ 29 عامًا موافق على اللعب مع إنتر ميلان ومغادرة فناربخشة رغم أن فترة الإعارة في النادي التركي ستنتهي في يونيو المقبل.

وأفاد بأن إنتر ميلان قدمًا عرضًا لتشيلسي للظفر بخدمات ستكون على سبيل الإعارة مع وجود خيار الشراء الدائم.

وأكد أن المدرب أنطونيو كونتي حريص بشدة على ضم موسيس لإنتر ميلان في شهر يناير الجاري لتعزيز صفوف الفريق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميلان يجدد اهتمامه بضم محمد النني في الميركاتو الشتوي

تقارير دنماركية: إنتر ميلان يقترب من حسم صفقة إريكسن

صحيفة إنجليزية: مانشستر يونايتد لن يتمكن من استعادة خدمات سانشيز في "الميركاتو" الشتوي

ترشيحاتنا

هنتغدى إيه النهاردة.. صدور الدجاج بالخضار مع أرز ريزو أحلى من المطاعم

رانيا يوسف تخطف الانظار بالعرض الخاص لفيلم دماغ شيطان.. فيديو

قريبا.. برلماني يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لهذا السبب

10 قتلى و100 مصاب.. احتفالات عيد الغطاس في إثيوبيا تتحول إلى مأساة.. ماذا حدث؟

التليفزيون الإسرائيلي يكشف عن نهر سري في إسرائيل ..فيديو

الاتحاد الأوروبي: تنقيب تركيا عن الغاز غير قانونى.. وهدفنا حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

AdvertisementS

الكاف يستقر على بديل الزمالك فى السوبر الإفريقي ويحدد الموعد النهائي للرد

رضا عبدالعال يفتح النار على النحاس بعد سقوط المقاولون أمام الأهلي

الخطيب نام ونزلنا نسهر.. محمد عباس يكشف سبب طرد جمال عبد الحميد من الأهلي

الأهلي يحسم مصير أجاي عقب وصول عرض رسمي من العين الاماراتي

خصص لي معاشا.. نجم الأهلي السابق: الخطيب بيدور على قدامى الفريق لتكريمهم

أخبار الرياضة.. حقيقة عودة تركي آل الشيخ لـ بيراميدز.. القصة الكاملة لأزمة فتحي وكهربا.. ضربة موجعة لـ مازيمبي قبل مواجهة الزمالك

الفارق كبير.. الأهلي يتفوق على الزمالك وبيراميدز في التصنيف العالمي للأندية

صدمة قوية للإسماعيلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري .. تفاصيل

قبل مواجهة الزمالك.. الترجي يدعم صفوفه بصفقة جديدة

محمد عباس: عبده البقال طلبني للأهلي من داخل الزمالك

هيديكوتي كان بيحبني .. نجم الأهلي السابق: الجوهري اصطدم مع صالح سليم بسببي

رسميا .. 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي والنجم الساحلي فى أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبو العينين: بناء الوعي واجب وطني للإعلام.. والتواصل مع مراكز الأبحاث العالمية ضرورة للتعريف بصورة مصر الحقيقية

رانيا يوسف تخطف الانظار بالعرض الخاص لفيلم دماغ شيطان.. فيديو

كيا تعلن تخفيض 35 ألف جنيه على أسعار سبورتاج 2020 kia sportage .. اعرف أسعار جميع الفئات