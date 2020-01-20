إنتر ميلان يتوصل إلى اتفاق مع موسيس لضمه من تشيلسي

توصل نادي إنتر ميلان الإيطالي إلى اتفاق مع اللاعب فيكتور موسيس من أجل الحصول على خدماته من صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي، في موسم الانتقالات الشتوي الحالي.

ويبدو أن النادي الإيطالي يسعى إلى حسم أكثر من صفقة من تشيلسي هذا الشهر، حيث يتواجد على راداره أيضًا الفرنسي أوليفيه جيرو.

وكان موسيس قد قضى النصف الأول من الموسم الحالي على سبيل الإعارة مع فريق فناربخشة التركي.

وذكر الصحفي الإيطالي، فابريزو رومانو، أن إنتر ميلان تمكن بالفعل من التوصل إلى اتفاق مع موسيس بشأن الشروط الشخصية لصفقة انتقاله إلى سان سيرو في الميركاتو الشتوي الجاري.

وأوضح أن اللاعب صاحب الـ 29 عامًا موافق على اللعب مع إنتر ميلان ومغادرة فناربخشة رغم أن فترة الإعارة في النادي التركي ستنتهي في يونيو المقبل.

وأفاد بأن إنتر ميلان قدمًا عرضًا لتشيلسي للظفر بخدمات ستكون على سبيل الإعارة مع وجود خيار الشراء الدائم.

وأكد أن المدرب أنطونيو كونتي حريص بشدة على ضم موسيس لإنتر ميلان في شهر يناير الجاري لتعزيز صفوف الفريق.