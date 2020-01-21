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سيارات

تويوتا كورولا toyota corolla 2020 .. أسعار ومواصفات .. صور

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:02 ص
toyota corolla 2020
toyota corolla 2020
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اشرف عطية
يهتم محبو السيارات متابعة كل جديد في الاسواق ، من حيث الامكانيات و الاسعار و صيانات ما بعد البيع و تجارب القيادة ايضا .

لذا يحرص قسم السيارات بصدي البلد علي عمل تقارير مفصلة عن كل سيارة علي حدة واليوم نتناول في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن تويوتا كورولا 2020 .

تويوتا مصر
تويوتا 2020

تويوتا كورولا 2020
اولا من حيث الميكانيكا :
محرك V4
السعة اللترية : 1600 CC
عزم الدوران : 154 N. M
عدد الاحصنة : 120 HP عند 6000 لفة/ دقيقة
الفتيس : CVT ٦ سرعات
التسارع : من 0 الي 100 خلال 12 ثانية
نوع الجر : امامي
سرعة قصوي : 190 km/h
استهلاك الوقود :6.8 لتر لكل 100 km
سعة الخزان : 50 لترا
ينصح ببنزين 92

تويوتا كورولا 2020
ثانيا من حيث الأبعاد :
الطول : 4.640 ملم
العرض : 1.780 ملم
الارتفاع : 1.435 ملم
قاعدة العجلات : 2700 ملم
ارتفاع عن الأرض : 136 ملم
سعة الشنطة : 470 لتر
وزن السيارة : 1260 kg

تويوتا كورولا 2020
من حيث التجهيزات العامة :
تكييف تاتش
باور ستيرنج كهربائي
٤ زجاج كهرباء
عجلة قيادة مالتي
مصابيح ضباب أمامية وخلفية
جنوط مقاس 15 بوصة وليس 16
شاشة عداد 4.2 بوصة
شاشة كاسيت 7 بوصة
راديو FM
مشغل MP3
USB
AUX
** تجهيزات الفئة الثالثة و الرابعة تزيد ب :
فتحة سقف
مصابيح LED بخاصية الضبط التلقائي
حساسات مطر
حساسات ركن أمامية و خلفية
مرايات طي كهرباء
سخانات مرايات
شاشة كاسيت 8 بوصة تاتش
جنوط رياضية مقاس 17 بوصة
رشاشات مصابيح
فرش جلد
طارة مالتي جلد
مثبت سرعة

تويوتا كورولا 2020
من حيث تجهيزات الأمان :
2 وسادة هوائية
منع انغلاق المكابح ABS
توزيع قوة الفرملة EBD
تدعيم الفرامل BA
التوازن/الثبات الإلكتروني USC
ايموبليزر لمنع السرقة

تويوتا كورولا 2020
من حيث تجربة قيادة :
عند
دخولك لسيارة تويوتا كورولا 2020 ستشعر حتما بالراحة اثناء جلوسك و
بالمساحات الداخلية الواسعة وتطعيمات النيكل بالتابلوه و الأبواب و العداد
ولكن ستلاحظ سوء الخامات المستخدمة قليلا وكثرة تواجد خام البلاستيك خاصة ف
الفئة الاولي وسوف نذكر ذلك في العيوب و المميزات

تويوتا كورولا 2020
من حيث المميزات :
_ الشكل الخارجي يميل الي الأشكال الرياضيه عن طريق شكل المصابيح و الشبكة الاماميه...
_ منصة TNGA التي تتميز بخفة الوزن و الصلابة مما تضيف الشعور بالراحة
_ اعتمادية الفتيس CVT
_ انتشار قطع الغيار
_ تكييف ممتاز جدا
_ تجهيزات امان جيدة بداية من الفئة الأولى ولتوضيح ذلك لنصل الي العيوب

تويوتا كورولا 2020
من حيث العيوب :
_ قلة التجهيزات خصوصا ف الفئة الاولي مثل مثبت السرعة كاقل شئ
_ الشنطة مش كبيرة كفاية
_ عزل الصوت متوسط وليس بالأفضل بين منافسيها
_ زاوية دخول الباب الخلفي صغيرة / ضيقة + السقف منخفض
_ الأداء لا يعكس الانطباع عن شكلها
_ كثرة استخدام البلاستيك خصوصا ف الفئة الاولي
_ أحجام الشاشات كبير نسبيا
_ بودي رول ملحوظ ع السرعات من ١٤٠.. ع الرغم من نظام الثبات الإلكتروني
_ واخيرا تسعيرها يستخف بعقول العملاء من ناحية التجهيزات العامة او وسائل الأمان
بمعنى انك بتدفع فرق كبير ف السعر ولكن لا تحصل ع تجهيزات مرغوب فيها كثيرا الا ف أعلى فئة بسعر 469 الفا

اسعار تويوتا 2020 في مصر

تويوتا كورولا 2020
من حيث الأسعار بعد الخصم :
_ السعر الرسمي للفئة الأولي 315 بعد خصم ١٠ آلاف
_ السعر الرسمي للفئة الثانية 350 بعد خصم ١٣ الف
_ السعر الرسمي للفئة الثالثة 400 بعد خصم ١٩ الف
_ السعر الرسمي للفئة الرابعة 450 بعد خصم ١٩ الف
تويوتا كورولا toyota corolla 2020 .. أسعار ومواصفات .. صور
تويوتا كورولا toyota corolla 2020 .. أسعار ومواصفات .. صور
تويوتا كورولا toyota corolla 2020 .. أسعار ومواصفات .. صور
تويوتا كورولا toyota corolla 2020 .. أسعار ومواصفات .. صور
تويوتا كورولا toyota corolla 2020 .. أسعار ومواصفات .. صور
تويوتا كورولا toyota corolla 2020 .. أسعار ومواصفات .. صور
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