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رياضة

الخطيب خصص لي معاشا .. نجم الأهلي السابق يكشف كواليس انضمامه للفريق وأسباب طرد جمال عبد الحميد

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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ريهام بكير

سرد محمد عباس أحد نجوم فتره الثمانينات بالنادى الأهلى، تفاصيل انضمامه للأحمر، وأول مباراة له مع الفريق الأول.

محمد عباس: عبده البقال طلبني للأهلي من داخل الزمالك

وتابع: جلس معي عبده البقال داخل نادي الزمالك، وقال لي بالحرف الواحد "هات شنطتك وتعالى معايا دلوقتى، هنروح الأهلي".


هيديكوتي كان بيحبني .. نجم الأهلي السابق: الجوهري اصطدم مع صالح سليم بسببي

كشف محمد عباس أحد نجوم فترة الثمانينات بالنادى الأهلى عن سبب رحيله عن الأحمر وسر علاقته القوية بهيديكوتي المدير الفني الأسبق للفريق.


الخطيب نام ونزلنا نسهر.. محمد عباس يكشف سبب طرد جمال عبد الحميد من الأهلي

سرد محمد عباس أحد نجوم فترة الثمانينات بالنادى الأهلى، تفاصيل نزوته مع جمال عبد الحميد قبل لقاء المنصورة بالدوري، والتي تسببت في إقصاء الأخير من صفوف الفريق.


خصص لي معاشا.. نجم الأهلي السابق: الخطيب بيدور على قدامى الفريق لتكريمهم

أشاد محمد عباس، أحد نجوم فترة الثمانينيات بالنادى الأهلي، بمحمود الخطيب رئيس النادي، مشيرا إلى أنه يساعد زملاءه القدامى.

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