سمير صبري: ماجدة كانت سينما كاملة

أكد الفنان الكبير سمير صبري أن الفنانة الراحلة ماجدة كانت تعد بمثابة سينما كاملة مؤكدا انها قدمت العديد من الأعمال الرائعة التي جسدت عددا من القضايا والأفكار.





وأضاف صبري خلال وجوده ضيفا ببرنامج القاهرة الأن عبر فضائية الحدث أن الفنانة ماجدة جسدت ثورة الجزائر من خلال فيلم "جميلة بوحريد" وجسدت حرب اكتوبر فى "العمر لحظة" وسجلت بناء السد العالى فى "الحقيقة العارية".





وتابع الفنان الكبير سمير صبري أنه قام بأداء فيلم "جنس ناعم" بالتعاون مع الفنانة الراحلة ماجدة مؤكدا انها كانت واحدة من أعمدة السينما المصرية.





وأشار الفنان سمير صبري إلى أنه حضر آخر عيد ميلاد لها وكان في شهر مايو الماضي وكانت مدركة على عكس ما كان يقال عنها خلال تلك الفترة واستعدنا عدد من الذكريات.





وقال سمير صبري أن "جميلة بوحريد" أيقظ الأمة العربية على استعمار الجزائر وجسدت التضحيات والبطولات بشكل قريب لما كان يحدث.