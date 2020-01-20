انقطاع المياه عن مناطق سكنية بشوارع طنطا والمحافظ يوجه بصيانتها

شهدت منطقة شارع عبد المنعم رياض التابعة لدائرة حي أول طنطا كسر لخط المياه الرئيسي المغذي للمنطقة.





على الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بقيادة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وعادل داوود رئيس حى أول طنطا وسامى فتحى نائب رئيس الحى وقيادات شركة المياه.





وتم الدفع بـ الفنيين التابعين لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية وتم قطع المياه عن المنطقة.



