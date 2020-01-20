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محافظات

انقطاع المياه عن مناطق سكنية بشوارع طنطا والمحافظ يوجه بصيانتها

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:55 م
كسر خط المياه
كسر خط المياه
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احمد علي
شهدت منطقة شارع عبد المنعم رياض التابعة لدائرة حي أول طنطا كسر لخط المياه الرئيسي المغذي للمنطقة. 

على الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بقيادة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية،  وعادل داوود رئيس حى أول طنطا وسامى فتحى نائب رئيس الحى وقيادات شركة المياه. 

وتم الدفع بـ الفنيين التابعين لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية وتم قطع المياه عن المنطقة.

ووجه الدكتور طارق رحمي مسئولي شركة مياة الشرب والصرف الصحي بسرعة إصلاح الكسر وعدوة ضخ المياه مرة أخرى في الخط وذلك لعدم تضرر المواطنين بالمنازل من انقطاعها .
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