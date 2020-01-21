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محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى الزهور.. صور

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:20 ص
محافظ بورسعيد يتفقد
محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى الزهور
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كتب محمد الغزاوى
تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، مستشفى الزهور، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. 

والتقى المحافظ، خلال تفقده أقسام المستشفى المختلفة، بعدد من المواطنين، مستفسرا منهم عن مدى رضاهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم داخل المستشفى، والذين أشادوا من جانبهم بالمنظومة الصحية الجديدة، مؤكدين حدوث طفرة ملموسة في الملف الصحي ببورسعيد. 

وأكد محافظ بورسعيد على أن هذا المستوى من الخدمات الطبية المتميزة المقدمة للمواطنين والتي لمسها خلال زيارته المفاجئة للمستشفى ولقاءه بالمواطنين، أصبحت النمط السائد لجميع مستشفيات المحافظة منذ بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى الزهور.. صور
محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى الزهور.. صور
محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى الزهور.. صور
محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى الزهور.. صور
محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى الزهور.. صور
محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى الزهور.. صور
محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى الزهور.. صور
محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى الزهور.. صور
محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى الزهور.. صور
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