محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى الزهور.. صور

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، مستشفى الزهور، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.





والتقى المحافظ، خلال تفقده أقسام المستشفى المختلفة، بعدد من المواطنين، مستفسرا منهم عن مدى رضاهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم داخل المستشفى، والذين أشادوا من جانبهم بالمنظومة الصحية الجديدة، مؤكدين حدوث طفرة ملموسة في الملف الصحي ببورسعيد.



