بالأدلة.. رئيس "ماعت" يكشف مخالفات النظام التركي لحقوق الإنسان وقمع أردوغان.. فيديو

كشف أيمن عقل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بالأدلة، مخالفات النظام التركي لحقوق الإنسان وقمع أردوغان المستمر.

وقال أيمن عقل خلال لقائه على قناة "إكسترا نيوز" إن فكرة ملتزمات الدول أمام مجلس حقوق الانسان الهدف منها مراجعة لملف حقوق الإنسان بعد أن أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2006.

وأضاف رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن تركيا من المفترض تراجع الملف منذ عام، والآلية قائمة على فكرة تقديم المنظمات تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان لكل دولة، موضحا أن ماعت المؤسسة الوحيدة التي شاركت في التقرير.

وأشار إلى أن أكثر من 100 منظمة شاركت في أوضاع حقوق الإنسان في تركيا، لبحث الشكاوى، موضحا أن محاسبة أردوغان عن انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، هي آلية متواجد في حقوق الإنسان، وبالتالي يتم مواجهة الحكومة التركية بهذه الانتهاكات.

وأوضح أن التقرير الذي قدم فيه كل التفاصيل وركز على كل شئ مرتبطة بحقوق الإنسان، فضلا عن المعاهدات والالتزامات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية وذوي الإعاقة والمرأة والطفل والاختفاء القسري والتعذيب والقبض على الصحفيين.

ولفت إلى أن هناك حالات اختفاء قصري متعددة في تركيا تحت حكم أردوغان، مضيفا أن هناك مواطنين توفوا بسبب التعذيب، وهذا ضد حقوق الإنسان.