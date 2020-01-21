مطالب داخل الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين

طالب وزير خارجية لوكسمبورج، جان أسلبورن، من الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطين ، وهو ما اعتبره رسالة قوية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.





وصرح جان وفق ما نقلته روسيا اليوم بأنه يجب على الاتحاد توجيه رسالة قوية من خلال الاعتراف بدولة فلسطين ، مشيرا إلى أن أوروبا دعمت على الدوام حل قيام الدولتين وفق حدود 1967.





وأضاف أن الولايات المتحدة ترى سياساتها اتجاه المستوطنات الإسرائيلية لا تتعارض مع القانون الدولي، مؤكدا على أن استمرار واشنطن في سياستها هذه، سيجعل من حل الدولتين مستحيلا.





وتابع: "يمكنها اتخاذ قرار الاعتراف بدولة ما من عدمه بنفسها، وأنه في حال اعتراف عدد من دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، سيظهر بأنها تهتم لأمر هذا البلد بموجب القانون الدولي".





يذكر أن فلسطين تحارب منذ سنوات طويلة للحصول على اعتراف عالمي بكونها دولة مستقلة.