واتساب يحقق 5 مليارات تحميل على متجر Google Play

ذكر موقع to5Google9 أن تطبيق WhatsApp "واتساب" حقق أكثر من 5 مليارات تحميل على Google Play Store، كأكثر تطبيق للرسائل يصل إلى هذا العدد من التحميلات.

ويستخدم تطبيق واتساب المملوك لشكة فيسبوك، أكثر من مليار مستخدم نشط حول العالم يوميًا، ويعمل التطبيق على تقديم ميزة شبيهة بموقع Telegram" تليجرام" لحزم الملصقات المتحركة قريبا، حيث تعمل فيسبوك على تحديثات لتطوير هذه الميزة.

ويتميز واتساب بشهرة كبيرة بين تطبيقات المراسلة نظرًا لاحتوائه على عدة عوامل، من بينها سهولة تسجيل الدخول، وسرعة إرسال الرسائل الصور، وكذلك الفيديوهات على عكس التطبيقات الأخرى.

ويقدم واتساب باستمرار عددا كبيرا من الميزات لمستخدميه، حيث سيبدأ بتفعيل خاصية Dark Mode، وهى من أكثر الخصائص التى ينتظرها المستخدمون، وهى خاصية تعمل على تقليل نسبة الإضاءة المنبعثة من الهواتف أثناء الليل، حيث تسبب إرهاقا للعين وستوفر هذه الخاصية.

كما سيقوم التطبيق بتفعيل خاصية الدفع الإلكتروني، حيث سيستطيع مستخدمو التطبيق إجراء معاملات مالية بكل سهولة، وكانت فيسبوك قد أطلقت هذه الخدمة في وقت سابق.