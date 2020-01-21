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حوادث

عيالي بيخافوا منها.. غنام يقتل شخصا بالدقهلية لعتابه على مرور الماشية من أمام منزله

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:46 م
جثة
جثة
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همت الحسينى
لقى شخص مصرعه على أيدى غنام في إحدى قرى الدقهلية وذلك عقب حدوث مشاجرة بينهما عتاب المجني عليه للجاني لمرور أغنامه أمام منزله وتخوف أطفاله منهم.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بمصرع العدوى محمد العدوى 37 مقيم كفر بداوى القديم عاما على ايدى حسن .م م 21 عاما غنام.

وبسؤال شقيق المجنى عليه ويدعى محمد ٥٤ عاما اكد على ان الجانى تعمد استفزاز شقيقه حين طالبه بعدم وقوف الاغنام امام منزله لتخوف اطفاله من أصواتها قائلا له: "عيالي بيخافوا منها" ونشبت بينهما مشاجرة كبرى قام على اثرها بطعنه بمطواه بالصدر ولفظ انفاسه داخل مستشفى المنصورة الجديد وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
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