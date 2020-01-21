توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون مشترك بين جامعتي أسيوط والزرقاء الأردنية.. صور

وقع الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط ثلاث اتفاقيات تعاون مع جامعة الزرقاء الأردنية، تهدف إلى توسيع أطر التعاون والعمل المشترك بين الجانبين مجالات الهندسة والحقوق والتجارة.





وقال رئيس جامعة أسيوط إن توقيع تلك الاتفاقيات بين الجامعتين يأتي في إطار أواصر التعاون المشترك والمتبادل الذي تقيمه الجامعة مع عدد كبير من المؤسسات والجامعات العربية والأجنبية، والذي يتم بموجبه منح درجات علمية مشتركة، ويتضمن كذلك الإشراف المشترك على الرسائل العلمية وتبادل وفود طلابية وبحثية وتنظيم زيارات علمية لأعضاء هيئة التدريس فى مجالات التعاون المعنية.





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رئيس جامعة أسيوط يستقبل وفدا من جامعة الزرقاء الأردنية

جاء ذلك ضمن وقائع الجلسة الرسمية التي جمعته بوفد من جامعة الزرقاء الأردنية، والذي يضم الدكتور محمود أبو شعيرة، رئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار ومالك جامعة الزرقاء، والدكتور نضال الرمحى، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والجودة ومدير وحدة ضمان الجودة، والدكتور عمر المخزومي، عميد كلية الحقوق والمستشار القانونى لرئيس الجامعة، والدكتورة عطاف العمري، مستشار مجلس إدارة جامعة الزرقاء لشئون الإعلام.





وحضر التوقيع الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومنسق شئون الجامعات العربية بالجامعة، والدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها غانم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد السلام نوير، عميد كلية التجارة، والدكتور نوبي محمد حسن، عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد حسين موسى، منسق مساعد مكتب شئون الجامعات العربية بجامعة أسيوط.