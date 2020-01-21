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أخبار العالم

إيراني يعرض مكافأة 3 ملايين دولار لمن يأتي بـ رأس ترامب

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:19 م
الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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دعاء أبوهشيمة
أعلن نائب إيراني عن مكافأة قدرها ثلاثة ملايين دولار "لمن يقتل" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقلت رويترز عن وكالة أنباء الطلبة "إسنا".

ونسبت الوكالة شبه الرسمية للنائب أحمد حمزة قوله "بالنيابة عن شعب إقليم كرمان، سندفع مكافأة ثلاثة ملايين دولار نقدا لمن يقتل ترامب".

ولم يوضح حمزة عمن صدر هذا القرار، علما أن كرمان هي مسقط رأس قاسم سليماني قائد فيلق القدس، الذي قتل بضربة طائرة أمريكية مسيرة في العراق في الثالث من يناير.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني، رصد مكافأة قدرها 80 مليون دولار لمن "يأتي برأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
 
وقال مقدم أحد البرامج عبر التلفزيون الإيراني "سكان إيران 80 مليون نسمة وعلى عدد سكان إيران، نريد أن نقوم بحملة لجمع 80 مليون دولار أمريكي تقدم مكافأة لمن يأتي برأس الرئيس الأمريكي ترامب".
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