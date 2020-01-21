ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة وتباين الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الثلاثاء.. الطماطم تسجل 5.65 جنيه.. والبورى بـ 50 جنيها

أبرز أسعار الخضراوات والفاكهة والأسماك اليوم:

الطماطم تسجل 5.65 جنيه

البصل بـ 6 جنيهات

الكوسة بـ8 جنيهات

البطاطس 4.5 جنيه

البرتقال بـ 4 جنيهات

البورى يسجل 50 جنيها

البلطى يسجل 29 جنيها

الجمبرى يسجل 370 جنيها





ارتفعت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الثلاثاء 21 يناير 2020، وفقا لآخر تحديث للموقع الرسمي لسوق العبور.





تراوحت أسعار الطماطم بين 2 جنيه و5.65 جنيه بزيادة 15 قرشا، والبطاطس بين 3 و4.5 جنيه.





وسجل البصل بين 3 و6 جنيهات، والكوسة بين 6 و8 جنيهات، والفاصوليا بين 8 و12 جنيها بزيادة جنيه.





وتراوح الباذنجان البلدي بين 4 و7 جنيهات بزيادة جنيه، وسجل الباذنجان الرومي بين 2 و4 جنيهات.





وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي بين 4.5 و7.5 جنيه بزيادة 50 قرشا، والملوخية بين 4 و6 جنيهات، والخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، والقلقاس بين 4 و7 جنيهات، بطاطا من 2 إلى 4 جنيهات.





وفيما يتعلق أسعار الفاكهة، سجلت أسعار البرتقال بلدي بين 2 و4 جنيهات، والبرتقال سكري بين 2 و4 جنيهات، والبرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات، واليوسفي بين 1.5 و6.5 جنيه والجوافة بين 5 و9 جنيهات.





وسجل الليمون البلدي بين 7 و11 جنيها، الفراولة بين 4 و9 جنيهات والكانتلوب من 4 إلى 7 جنيهات، والرمان من 5 إلى 9 جنيهات.



