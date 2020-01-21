بعد الشكوى من امتحاني الجبر والعلوم.. تعليم كفر الشيخ تصدر قرارات سارة لطلاب الإعدادية

قررت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إلغاء السؤال الرابع من أسئلة امتحان مادة الجبر التي أداها اليوم طلاب الصف الثالث الإعدادي.





وأوضحت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن هذا القرار جاء نظرا للشكاوى العديدة من جانب الطلاب.





وأشارت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، إلى أنه سيتم توزيع درجة هذا السؤال على بقية الأسئلة.



