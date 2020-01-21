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عاجل.. الرئيس السيسي يلتقي الأمير ويليام بقصر باكينجهام

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 03:34 م
صدى البلد
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فرح علاء الخولي
صرح السفير بسام راضي، متحدث الرئاسة، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى الأمير ويليام نجل ولي عهد بريطانيا بقصر باكينجهام اليوم على هامش زيارته لندن.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان الرئيس أعرب في مستهل المباحثات مع الأمير ويليام عن التقدير لحفاوة الاستقبال البريطاني، مشيدًا  بعلاقات التعاون المصرية البريطانية الممتدة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، ومؤكدًا تطلع مصر اتعزيزها، لا سيما في مجالات السياحة والتعليم، وكذا على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال تعظيم حجم الاستثمارات البريطانية في مصر.

من جانبه؛ رحب الأمير ويليام  الرئيس، معربًا عن تقدير بريطانيا لمصر على المستويين الرسمى والشعبى مشيدًا بخطوات إصلاح الاقتصاد المصرى والمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها، ومؤكدًا حرص بريطانيا على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها فى كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك كما أشاد الأمير ويليام بالدور المحوري الذى تضطلع به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار فى الشرق الأوسط وأفريقيا وتحقيق التعايش بين الأديان ودعم الحلول السلمية للأزمات القائمة بمحيطها الإقليمي.


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