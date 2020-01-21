أبو العينين لأهالي الجيزة: هدفي خدمتكم وحل جميع مشكلاتكم

أكد رجل الصناعة أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، ومرشح الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة، أن رسالته هي خدمة أهالى الجيزة وحل مشكلاتهم.

جاء ذلك خلال جولته الانتخابية لزيارة قرى محافظة الجيزة، والتي كانت قرية البكباشي أولى تلك القرى.

وقام أبو العينين، خلال جولته، بمصافحة الأهالي وبائعي القرية والحديث معهم عن مشاكلهم وطلباتهم، حيث قابله الأهالى بترحيب بالغ، مؤكدين على دعمهم الكامل له في الانتخابات.

واستقبل أهالي البكباشي، أبو العينين استقبالا حافلا بالفرحة ، وشاركهم الأطفال وكبار السن هذه الفرحة، مرددين عددا من شعارات وصيحات الدعم: "هوبا هوبا.. أبو العينين تحت القبة" و"كلنا إيد واحدة معاك في الانتخابات".

ويخوض رجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة، رقم (4) رمز القلم .

ويعتبر رجل الصناعة محمد أبو العينين أحد البرلمانيين الذين يمتلكون خبرة كبيرة فى معترك الحياة النيابية، حيث اختاره أهالي الجيزة نائبًا لهم فى البرلمان لأكثر من 15 عاما، وحصل في دورتين متتاليتين على أعلى نسبة تأييد على مستوى الجمهورية.. كما أنتخب رئيسا للجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والصناعة والطاقة بمجلس النواب من 1995 إلي 2011، ورئيسا لوفد مصر فى العديد من المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية الدولية.

وخلال عضويته قدم 10 مشروعات بقوانين هامة تمت الموافقة عليها، جميعها تمس المواطنين البسطاء منها قانون منح الأبناء العاجزين عن الكسب إعانة عجز 20% مما يستحقونه من معاش، وقانون تجريم سرقة الأعضاء البشرية، وقانون لسلامة الغذاء لحماية صحة المصريين، وقانون يتيح محاكمة مرتكي الجرائم ضد المصريين فى الخارج أمام القضاء المصري .. وغيرها.

انتخب أبو العينين رئيسًا للبرلمان الأورومتوسطي بالإجماع من رؤساء برلمانات 26 دولة أوروبية ومتوسطية وعربية عام 2010 ومقره مالطة، وحاليا رئيسه الشرفي وسفيره حول العالم وممثله الدائم بالجامعة العربية، كما أنتخب رئيسا للجنة الشئون الاقتصادية والمالية والشئون الاجتماعية والتعليم بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط من 2008 حتي 2011 .

كرّمته الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط عام 2008 ومنحته جائزة التميز البرلماني كأفضل نائب فى جميع الدول الأعضاء من جنوب المتوسط، كما منحته الجمعية جائزته لعام 2019 تقديرا لدوره فى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية فى حوض المتوسط لعام 2018 .

بعد ثورة 30 يونيو 2013 التقي بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق وقدم له نسخة من دستور مصر الجديد لعام 2014 باللغتين الأنجليزية والفرنسية وشرح حقيقة الموقف فى 30 يونيو، وبعد اللقاء خرج بان كي مون وأعلن 30 يونيو ثورة شعبية حماها الجيش المصري.

كما أنشأ في 2001 مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري ومقرها الجيزة، والتي تدعم أنشطة محو الأمية وتطوير المدارس والارتقاء بمستوي التنمية البشرية وتحسين الخدمات الصحية ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والأسر المعيلة، وتعتبر أول وأكبر المساهمين فى إنشاء مستشفي 57357 لعلاج سرطان الأطفال .

جوائز عالمية:

فاز أبو العينين مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا بأرفع الجوائز العالمية فى الصناعة والسياسة، منها جائزة الاتحاد الأفريقي كأفضل صانع على مستوي القارة السمراء عام 2018، وهو المصري الوحيد التي حصل عليها، كما منحته اليابان جائزة أفضل مصدر للسوق اليابانية 2005.

كما حصد أبو العينين جائزة الأمم المتحدة للإبداع والإبتكار "اليونيدو" على مستوي أفريقيا عام 1997، وجائزة السلم الذهبي من إيطاليا 1996، وجائزة منظمة الإنبكس للإبتكار من الولايات المتحدة عام 1999، وجائزة العطاء الاجتماعي 2018 من إيطاليا، عن معظم أعماله الخيرية والإنسانية ودعم وتعزيز التعاون بين دول العالم، وجائزة نوبل المتوسطي فى الاقتصاد والدبلوماسية الدولية لعام 2018 من منظمة البحر المتوسط العالمية بإيطاليا .