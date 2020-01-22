هل قراءة قرأن للمتوفى يصل له الاجر أم لا ؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز هبة ثواب قراءة القرآن للميت؟ الإفتاء ترد

حكم هبة ثواب القرآن للميت

يجوز قراءة القرآن على الموتى وهبة أجرها إليهم، وهي مِن الأمور المشروعة التي وردت بها الأدلة الصحيحة مِن الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة وأطبق على فعلها السلف الصالح وجرى عليها عمل المسلمين عبر القرون مِن غير نكير؛ سواء كان ذلك حال الاحتضار، أو بعده، أو عند صلاة الجنازة، أو بعدها، أو حال الدفن، أو بعده، ومَن ادَّعى أنه بدعةٌ فهو إلى البدعة أقرب، ولا يجوز إنكارها بعد معرفة مشروعيتها.

فضل هبة الثواب

وهناك اختلاف بين الفقهاء فالشافعية يرون أن قراءة القرآن لا يصل ثوابها للميت أما المالكية يرون أن قراءة القرآن يصل ثوابها للميت وهذا هو المفتى به في دار الإفتاء المصرية.

دعاء يقال عند هبة ثواب القرآن للميت

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن قراءة القرآن وهبة أجرها للموتى مِن الأمور المشروعة التي وردت بها الأدلة الصحيحة مِن الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة واتفق على فعلها السلف الصالح وجرى عليها عمل المسلمين عبر القرون مِن غير نكير.



