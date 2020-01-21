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مرأة

بـ جنيه واحد.. حيلة لن تتوقعيها تخلصك من الرؤوس السوداء في دقائق

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 10:01 م
طرق للتخلص من الرؤوس
طرق للتخلص من الرؤوس السوداء
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نهى هجرس
تعد الرؤوس السوداء من أكثر المشكلات التى تواجه العديد من الفتيات، والبعض منهن يضطر للذهاب إلى مراكز التجميل بشكل دائم للتخلص منها، ولذلك نقدم لكِ أهم الوصفات الطبيعية للتخلص منها، والتى كشف عنها موقع "boldsky" وهى:-


 العسل الأبيض
 المكونات: ملعقة كبيرة من العسل

 الطريقة:-
 يوضع العسل على البشرة مباشرة ويترك لمدة 15 دقيقة حتى يجف، ثم يغسل الوجه عدة مرات حتى يزال أثر العسل. 


التخلص من الرؤوس السوداء بفرشاة الاسنان
 المكونات:-
 فرشاة أسنان قديمة ناعمة أو فرشاة أسنان الأطفال ذات الشعيرات الرقيقة 

الطريقة: -
يغسل الوجه يوميا بواسطة فرشاة الأسنان على جلد رطب قليلا، ثم تجفيف الوجه بلطف شديد. ينبغي غسل الوجه يوما بعد يوم. 

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الطماطم
المكونات:-
ثمرة طماطم متوسطة

 الطريقة:-
 تقطع ثمرة الطماطم إلى أرباع، وتفرك بها البشرة يوميا ثم يغسل الوجه بماء فاتر. 


البرتقال والزبادي
 المكونات:-
 ½ 1 ملعقة كبيرة من الزبادي + ملعقة كبيرة قشر برتقال مبشور+ ملعقة كبيرة زيت عصفر + ملعقة كبيرة مطحون الشوفان

 الطريقة:-
 تخلط المكونات جميعا مع بعضها حتى تصبح عجينة، تستخدم العجينة في تدليك البشرة بأطراف الأصابع في حركة دائرية، مع تجنب المناطق الرقيقة تحت العينين، ويستمر التدليك لمدة 5 دقائق، ثم يغسل الوجه بماء فاتر ثم يجفف جيدا بعدها.


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