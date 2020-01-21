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أخبار العالم

بدء محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:24 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي محاكمة الرئيس دونالد ترامب والتي تنطلق رسميا.

وعقد زعيم الديمقراطيين "الأقلية" في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر مؤتمرا بشأن محاكمة الرئيس دونالد ترامب.

وقال شومر إن الرئيس ترامب أساء استخدام السلطة. وأضاف أنه سيعرض عددا من التعديلات لزعيم الاغلبية الجمهورية ميتش ماكونيل على القرار الذي يحدد قواعد محاكمة عزل ترامب.

وتابع أنه سيعرض عدة تعديلات أخرى تهدف إلى استدعاء شهود جدد للإدلاء بشهاداتهم.

وانتقد شومر ماكونيل وقال إن قراراه مخز، وسيجعل محاكمة العزل واحدا من الأيام المظلمة للغاية في تاريخ مجلس الشيوخ. مشيرا إلى أنه يريد تسريع العملية.

وأوضح أنه سيعرض تعديلات على القرار في وقت لاحق اليوم، بدءًا من اقتراح استدعاء مستندات البيت الأبيض المتعلقة بالتهم الموجهة إلى الرئيس.

ويحتاج الديقراطيون في مجلس الشيوخ إلى 4 من الجمهوريين على الأقل لاعتماد تعديلاتهم على قرار المحاكمة، وهو على ما يبدو لن يحدث على الارجح.

واختتم شومر كلمته بتذكير أعضاء مجلس الشيوخ بمسؤوليتهم الدستورية، قائلا إنها لحظة تاريخية، وأن عيون أمريكا تراقب، وأن على الأعضاء الجمهوريين الارتقاء إلى مستوى الحدث.

وكان ماكونيل قرر منح كل من مديري المحاكمة من مجلس النواب والفريق القانوني لدونالد ترامب 24 ساعة مقسمة على مدى يومين لمرافعاتهم الافتتاحية في محاكمة عزل ترامب في مجلس الشيوخ، وهي خطوة تشير إلى أن الجمهوريين يدفعون لإنهاء المحاكمة في أسرع وقت ممكن، قبل خطاب حالة الاتحاد في 4 فبراير.
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