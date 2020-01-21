غدا.. أول اجتماع لرئيس الوزراء اللبناني في القصر الجمهوري

وأكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف، الدكتور حسان دياب، إصراره على موقفه بتشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة قوامها 18 وزيرا، لتجنيب لبنان شبح الانهيار الكبير الذي أصبح يهدد البلاد، وأنه لن يقبل أن يصبح موقع رئاسة الحكومة في لبنان بمثابة مكسر عصا (بمعنى الاستضعاف).

جاء ذلك في بيان أصدره رئيس الوزراء اللبناني المكلف، الليلة، استعرض فيه العقبات والضغوط التي تُمارس عليه من جانب القوى السياسية اللبنانية للتراجع عن شكل الحكومة التي كان قد أعلن عن أنه يسعى لتشكيلها.





وشدد على أنه سيمضي قدما في العمل على تأليف الحكومة الجديدة.