طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يمتحنون التاريخ والكيمياء والجغرافيا .. اليوم

يستأنف طلاب

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اليوم الاربعاء امتحانات الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الحالي 2019/2020.





حيث يؤدي طلاب الصف الاول الثانوي غدا الاربعاء ، الامتحان في مادة التاريخ من 1 ظهرا لـ 2:30 ظهرا ، وذلك بشكل ورقي وليس إلكتروني.





كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي ، فمن المقرر أن يؤدوا اليوم الاربعاء ، آخر امتحاناتهم الالكترونية ، حيث يمتحنوا امتحان الكيمياء لطلاب العلمي ، والجغرافيا لطلاب الأدبي ، وسيدأ الامتحانين من 9 صباحا ويستمر حتى 11 صباحا ، وذلك بشكل إلكتروني من خلال دخول الطلاب على منصة الامتحانات الالكترونية عبر اجهزة التابلت.





وقد سمحت وزارة التربية والتعليم لطلاب الصفين الاول والثاني ثانوي بالدخول إلى لجان الامتحانات بالكتاب المدرسي الخاص بالمادة التي يتم امتحانها يوميا، على اعتبار أن الامتحانات تتم بنظام الكتاب المفتوح لقياس مهارة الفهم وليس الحفظ.



