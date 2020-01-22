طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يمتحنون التاريخ والكيمياء والجغرافيا .. اليوم

يستأنف طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي اليوم الاربعاء امتحانات الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الحالي 2019/2020.
حيث يؤدي طلاب الصف الاول الثانوي غدا الاربعاء ، الامتحان في مادة التاريخ من 1 ظهرا لـ 2:30 ظهرا ، وذلك بشكل ورقي وليس إلكتروني.
كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي ، فمن المقرر أن يؤدوا اليوم الاربعاء ، آخر امتحاناتهم الالكترونية ، حيث يمتحنوا امتحان الكيمياء لطلاب العلمي ، والجغرافيا لطلاب الأدبي ، وسيدأ الامتحانين من 9 صباحا ويستمر حتى 11 صباحا ، وذلك بشكل إلكتروني من خلال دخول الطلاب على منصة الامتحانات الالكترونية عبر اجهزة التابلت.
وقد سمحت وزارة التربية والتعليم لطلاب الصفين الاول والثاني ثانوي بالدخول إلى لجان الامتحانات بالكتاب المدرسي الخاص بالمادة التي يتم امتحانها يوميا، على اعتبار أن الامتحانات تتم بنظام الكتاب المفتوح لقياس مهارة الفهم وليس الحفظ.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن حالات الغش الإلكتروني المضبوطة حتى الان ، اتضح انها تمت عن طريق تواطؤ من المشرفين علي اللجنة وبعض الطلاب بتمرير تليفون محمول لتصوير الشاشات وإرسالها بحثا عن إجابات.
وقال وزير التربية والتعليم: على الطالب الغشاش أن يتحمل مسئولية اختياره، حيث إنه الآن يفقد نفسه الفرصة للتعود علي النظام الجديد، ولن يجد فرصة للغش في امتحان الثالث الثانوي في صيف ٢٠٢١ وعليه ألا يلومن إلا نفسه.
وقال وزير التربية والتعليم: على الطالب الغشاش أن يتحمل مسئولية اختياره، حيث إنه الآن يفقد نفسه الفرصة للتعود علي النظام الجديد، ولن يجد فرصة للغش في امتحان الثالث الثانوي في صيف ٢٠٢١ وعليه ألا يلومن إلا نفسه.