السيستم ماهنجش و الغش ما وقفش.. حصاد أول أسبوع في امتحانات 2 ثانوي الإلكترونية

أنهى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الأسبوع الأول من امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2019/2020.





حيث انطلقت امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي رسميا منذ يوم السبت الماضي الموافق 11 يناير 2020، وامتحن طلاب الصف الأول الثانوي ، اللغة العربية من 1 ظهرا لـ 4 عصرا ، ثم امتحن الطلاب يوم الاثنين 13 يناير 2020 اللغة الاجنبية الاولى من 1 ظهرا لـ 3:30 عصرا ، وامتحن الطلاب يوم الثلاثاء 14 يناير 2020 الأحياء من 1 ظهرا لـ 2:30 ظهرا ، وامتحن الطلاب يوم الأربعاء 15 يناير 2020 امتحان الجغرافيا من 1 ظهرا لـ 2:30 ظهرا ، ثم امتحن الطلاب يوم الخميس 16 يناير 2020 اللغة الأجنبية الثانية من 1 ظهرا : 3:30 عصرا .





أما عن طلاب الصف الثاني الثانوي ، فقد امتحن الطلاب يوم السبت 11 يناير اللغة العربية من 9 صباحا لـ 12 ظهرا ، ثم امتحن الطلاب يوم الاثنين 13 يناير 2020 اللغة الاجنبية الاولى من 9 صباحا لـ 12 ظهرا ، وامتحن الطلاب الثلاثاء 14 يناير 2020 الأحياء بالنسبة لطلاب علمي والفلسفة بالنسبة لطلاب أدبي من 9: لـ 11 صباحا ، ثم امتحن الطلاب يوم الأربعاء 15 يناير 2020 اللغة الاجنبية الثانية من 9 صباحا لـ 11 صباحا ، وامتحن الطلاب يوم الخميس 16 يناير 2020 الجبر والتفاضل وحساب المثلثات من 9 صباحا لـ 12 ظهرا .









وبشأن منظومة امتحانات 2 ثانوي الالكترونية .. فوفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم في بياناتها الرسمية على مدار الاسبوع : استقبلت منصة الامتحانات الالكترونية في أول أيام الامتحانات 488 ألف طالب/طالبة بنسبة 90% من المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونيًا لأداء امتحان مادة اللغة العربية ، ثم استقبلت منصة الامتحانات الالكترونية في اليوم الثاني 505 آلاف و476 طالب/طالبة من المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونيًا لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، واستقبلت منصة الامتحانات الالكترونية في اليوم الثالث 506 ألف طالب/طالبة من المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونيًا، لأداء امتحان مادتي الأحياء والفلسفة والمنطق .





وفي اليوم الرابع استقبلت منصة الامتحانات الالكترونية 512 ألف طالب/طالبة من المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونيًا، لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ، وفي نهاية الأسبوع استقبلت منصة الامتحانات الالكترونية في اليوم الخامس 514 ألف طالب/طالبة من المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونيًا، لأداء امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات.





وبالنسبة آراء طلاب 2 ثانوي في مستوى الامتحانات ، فقد شكى الطلاب في امتحان اللغة العربية من وجود سؤال عن القصة رغم إبلاغهم بأنها لن تأتي في الامتحان وانها للقراءة فقط ، كما شكى الطلاب من صعوبة بعض أسئلة امتحان الأحياء ، وتباينت الآراء حول مستوى أسئلة امتحان الجبر.





وقد شهدت الامتحانات على مدار الأسبوع ، تداولا يوميا لصور الامتحانات عبر جروبات 2 ثانوي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمجرد بدء زمن الامتحان الالكتروني لـ 2 ثانوي ، حيث تلاحظ تمسك الغشاشين بإتمام عملية الغش الالكتروني في امتحانات 2 ثانوي، بينما لم يحدث ذلك في امتحانات أولى ثانوى التي تتم بشكل ورقي بناء على تعليمات الوزارة خلال شهر يناير.





وخلال أول أسبوع في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ، حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على توجيه عدد من الرسائل الهامة للطلاب وأولياء الأمور :





حيث قال قال وزير التربية والتعليم، إن التقييم المعدل في المرحلة الثانوية يقيس "مستوى فهم مخرجات التعلم"، وليس حفظ الكتاب المدرسي، والأسئلة التي تأتي في الامتحانات ليست من خارج المنهج، وفي نفس الوقت ليست من الكتاب المدرسي، ولكنها مرتبطة بمخرجات التعلم المشروحة في الكتاب.





وأضاف وزير التربية والتعليم قائلًا : أرجو الالتزام بنصائحنا بالتحضير والمذاكرة الجيدة باستخدام ما وفرناه على منصة التعلم في بنك المعرفة المصري، مع الابتعاد عن الدروس الخصوصية كي تكون النتيجة أفضل، لافتًا إلى أن هدف وزارة التربية والتعليم حاليا هو "تغيير طريقة المذاكرة" والتأكد من "فهم مستهدفات الدرس" وليس البحث عن إجابات نموذجية لأسئلة متفق عليها.





وأكد وزير التربية والتعليم أن الامتحانات متوسطة المستوى، ولكن المشكلة في الإصرار علي التحضير والمذاكرة بدون تعلم حقيقي.





وقال وزير التربية والتعليم ، إن هناك شكوى ممنهجة يتم ترديدها بعد كل امتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي نصها : الامتحان من بره المنهج! حرام أولادنا تضيع كده!" ، وأنا أرد قائلا: إن الامتحانات ليست من خارج المنهج وأؤكد للمرة المائة هذه عبارة مضللة وغير علمية.





وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الامتحانات في العالم أجمع تقيس فهم مستهدفات التعلم ، وليست تكرارا لمسألة معروفة متفق عليها تدربنا على حفظها واستعادتها. ليس هذا تعليما وإنما تحايل للحصول علي درجات زائفة لا تعكس أي فهم لما كان ينبغي فهمه.





وأوضح وزير التربية والتعليم أن الصفين الأول والثاني الثانوي هذا العام، هي "سنوات نقل عادية" جدا بلا تنافسية أو تأثير على المجموع المؤدي للالتحاق بالجامعات.





وأكد وزير التربية والتعليم أن طلاب اولى ثانوى يؤدوا الامتحانات ورقيا "على مستوى الإدارة " مما يعني وجود ٢٧٠ امتحان مختلف (مثل كل عام) ، أما طلاب 2 ثانوي فيمتحنون إلكترونيا لعدد أقل من "النماذج المختلفة المتساوية الصعوبة".





وقال وزير التربية والتعليم: يجب استغلال هذه الامتحانات للتعود على نوعية الأسئلة الجديدة واستنتاج طرق التحضير المناسبة في المستقبل وإدراك عدم جدوى الدروس الخصوصية لهذا النوع من التقييم ، مؤكدًا أنه لا وجود لفكرة عدم تكافؤ الفرص في هذا المقام ولا يضيع حق أحد لأنها سنة نقل ولان الهدف هو الانتقال للسنة الأعلى فقط.





وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة رصدت عددا محدودا من حالات الغش الالكتروني بلجان امتحانات 2 ثانوي الإلكترونية ، مشيرا إلى أن حالات الغش الالكتروني المضبوطة ، اتضح انها تمت عن طريق تواطؤ من المشرفين على اللجنة وبعض الطلاب بتمرير تليفون محمول لتصوير الشاشات وإرسالها بحثا عن إجابات !





وقال وزير التربية والتعليم: للأسف إن الغش المباشر او الالكتروني كان هو المتبع في سنوات النقل عبر السنوات الماضية ، ولم يشك أحد من قبل!





وأضاف وزير التربية والتعليم قائلا: لقد نجحت الامتحانات الإلكترونية في تقليص حالات الغش بالمقارنة بالسنوات السابقة.





وحذر وزير التربية والتعليم، من أن الطالب الغشاش يتحمل مسئولية اختياره حيث يفقد نفسه الفرصة للتعود على النظام الجديد، ولن يجد فرصة للغش في امتحان الثالث الثانوي في صيف ٢٠٢١ وعليه ألا يلومن إلا نفسه.





وقال وزير التربية والتعليم: لمن يصرخ "بعدم تكافؤ الفرص وحق أولادنا " أقول لا يوجد منطق في هذا من الأساس، لأننا في سنة نقل ولأنه لا يوجد أي حقوق ضائعة لمن اجتهد وحاول ويتعلم ، أما الحقوق الضائعة فعلا أو الفرص الضائعة فهي لهؤلاء الغشاشين أنفسهم وليس لمن اجتهد.





وأخيرا قال وزير التربية والتعليم : بالتوفيق مع ثقتي الكاملة أن أولادنا قادرون على التعلم لو عقدوا العزم ولو أخلص المعلمون للهدف وآمن بضرورته أولياء الأمور



