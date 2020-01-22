AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مداهمة مراكز علاج الإدمان المخالفة.. أدوية غير مرخصة ومدمنون وسوء معاملة ومشرفون غير مؤهلين

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:16 م
حملة مكبرة على مراكز
حملة مكبرة على مراكز علاج الإدمان
Advertisements
محمد الطحاوي

شنت الأجهزة المعنية بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع محافظة الشرقية والدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أكبر حملة في تاريخ صحة الشرقية ضد المنشآت الطبية المخالفة اليوم، الأربعاء، برئاسة وحضور الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وعدد كبير من مفتشي الإدارات بمديرية الشئون الصحية والقيادات الأمنية برئاسة اللواء إبراهيم عبد الغفار، حكمدار مديرية أمن الشرقية.


بدأت الحملة الساعة ٧ صباحا وتم مداهمة مراكز علاج الإدمان التي تعمل بدون ترخيص، بعد تشكيل ٨ لجان مختلفة تتكون اللجنة من ٦ مفتشين طبقًا لقرار المحافظ رقم ٧٤٩ لسنة ٢٠٢٠ بناءً على المذكرة المعروضة من الدكتور هشام مسعود بتزايد عدد مراكز الإدمان غير المرخصة بنطاق المحافظة.

اقرأ أيضا | شائعات وعمليات إرهابية.. الأمن الوطني يكشف مخططا للفوضى فى ذكرى 25 يناير

اقرأ أيضا | عناصر حركة حسم.. الداخلية تضبط المتهمين باستهداف خفراء ومواطن بمركز طوخ بالقليوبية


وقامت اللجان المشكلة بمداهمة ٨ مراكز مبلغ بها من خلال إدارة العلاج الحر في وقت واحد، بمراكز ومدن "الزقازيق، والعاشر من رمضان، وأبو كبير، وههيا".


وخلال الحملة تبين وجود ١٨٤ مريضا، و٣٥ مشرفا غير مؤهل بهذه المراكز، منهم ٦٥ مريضا داخل مركزين بالزقازيق، و٦٧ مريضا داخل ثلاثة مراكز بههيا، ٤٠ مريضا بمركزين بالعاشر من رمضان، ٢١ مريضا بمركز بأبوكبير، وتبين إدارة هذه المنشآت من خلال أشخاص غير مؤهلين ومنهم مدمنون سابقون تم تعافيهم ويقومون بالعمل في المركز.

اقرأ أيضا | شهيد شهامة جديد.. نادر دفع حياته ثمن رفضه الاتجار بالمخدرات أسفل منزله

اقرأ أيضا | مرور القاهرة والجيزة يعين الخدمات المرورية لتركيب الفواصل الدائمة بكوبري تحيا مصر

اقرأ أيضا | مصرع طفل سقط عليه حائط أثناء لهوه أعلى سطح منزل بسوهاج


عقب مداهمة المراكز والتعامل مع كلاب الحراسة، والبوابات الحديدية المغلقة بالجنازير في بعض المراكز، تم ضبط كميات من الأدوية منها "جدول ثالث مخدرات، وأدوية خاصة بوزارة الصحة غير مصرح بتداولها، وأدوية مجهولة المصدر"، وتم تحريز جميع الأدوية وتشميع وغلق هذه المراكز، وتحرير المحاضر بمراكز الشرطة بهذه المدن.


وخلال الحملة، روى بعض النزلاء أعمال التعذيب التي تتم لهم بالمركز، والمعاملة غير الآدمية، بخلاف وضع صنف واحد من الغذاء يوميًا بكميات غير كافية نظرًا للعدد الكبير بالمركز، رغم المبالغ المحصلة لهم من أهالي المرضى.


وعلى الفور وجه الدكتور هشام مسعود باستدعاء أهالي المرضى لنقل الحالات لتلقي العلاج بمستشفي العزازي النفسي، وأحد المستشفيات الخاصة بعلاج الإدمان بالعاشر من رمضان لهم لتلقي الخدمة الصحية بهما، بعد توفير وسائل المواصلات اللازمة.

مداهمة مراكز علاج الإدمان المخالفة.. أدوية غير مرخصة ومدمنون وسوء معاملة ومشرفون غير مؤهلين
مداهمة مراكز علاج الإدمان المخالفة.. أدوية غير مرخصة ومدمنون وسوء معاملة ومشرفون غير مؤهلين
مداهمة مراكز علاج الإدمان المخالفة.. أدوية غير مرخصة ومدمنون وسوء معاملة ومشرفون غير مؤهلين
مداهمة مراكز علاج الإدمان المخالفة.. أدوية غير مرخصة ومدمنون وسوء معاملة ومشرفون غير مؤهلين
مداهمة مراكز علاج الإدمان المخالفة.. أدوية غير مرخصة ومدمنون وسوء معاملة ومشرفون غير مؤهلين
مداهمة مراكز علاج الإدمان المخالفة.. أدوية غير مرخصة ومدمنون وسوء معاملة ومشرفون غير مؤهلين
مداهمة مراكز علاج الإدمان المخالفة.. أدوية غير مرخصة ومدمنون وسوء معاملة ومشرفون غير مؤهلين
مداهمة مراكز علاج الإدمان المخالفة.. أدوية غير مرخصة ومدمنون وسوء معاملة ومشرفون غير مؤهلين
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حفاظاً على صحة المواطنين.. حملة مكبرة على مصانع العاشر من رمضان

ضبط 10 آلاف قرص أدوية مهربة وتشميع صيدلية مخالفة بفاقوس

ضبط 3806 أقراص دوائية مخدرة بصيدليات مخالفة في الشرقية

ضبط 17 ألف قرص دوائي مجهول المصدر وتشميع صيدلية مخالفة بالزقازيق

ضبط ٤٧ ألف قرص دوائي مجهول المصدر بمخزن غير مرخص بالإبراهيمية

الصحة: عدد المترددين على مستشفيات ووحدات الشرقية لتلقي العلاج يتجاوز الـ 45 ألفا في اليوم

ترشيحاتنا

شائعات وعمليات إرهابية.. الأمن الوطني يكشف مخططا للفوضى فى ذكرى 25 يناير

رسميا.. الاتفاق السعودي يضم أزارو على سبيل الإعارة

بعد إقالة ميدو.. المقاصة يتفاوض مع حسام حسن لانتشال أبناء الفيوم من قاع الدوري

رسالة خطف على الفيسبوك.. الداخلية تكشف تفاصيل اختفاء سيدة بالدقهلية

اعترافات أعضاء الجماعة الإرهابية بتفاصيل مخططهم الإرهابي في 25 يناير.. فيديو

مجموعات الفوضى.. الإخوانى سامى جاد الرب يكشف مخطط تجنيد الشباب فى الحركة الشعبية الجوكر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أناقة ملكية.. الأميرة كيت ميدلتون تتألق بمعطف شتوي فخم.. وهذا سعره.. صور

أسعار سيتروين ds من الوكيل بتحديث اليوم.. صور

هنتغدى أيه النهاردة.. سيجار بالجبنة وسبموسة بالسبانخ وكرات الدجاج المقرمشة