مداهمة مراكز علاج الإدمان المخالفة.. أدوية غير مرخصة ومدمنون وسوء معاملة ومشرفون غير مؤهلين

شنت الأجهزة المعنية بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع محافظة الشرقية والدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أكبر حملة في تاريخ صحة الشرقية ضد المنشآت الطبية المخالفة اليوم، الأربعاء، برئاسة وحضور الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وعدد كبير من مفتشي الإدارات بمديرية الشئون الصحية والقيادات الأمنية برئاسة اللواء إبراهيم عبد الغفار، حكمدار مديرية أمن الشرقية.
بدأت الحملة الساعة ٧ صباحا وتم مداهمة مراكز علاج الإدمان التي تعمل بدون ترخيص، بعد تشكيل ٨ لجان مختلفة تتكون اللجنة من ٦ مفتشين طبقًا لقرار المحافظ رقم ٧٤٩ لسنة ٢٠٢٠ بناءً على المذكرة المعروضة من الدكتور هشام مسعود بتزايد عدد مراكز الإدمان غير المرخصة بنطاق المحافظة.
اقرأ أيضا | شائعات وعمليات إرهابية.. الأمن الوطني
يكشف مخططا للفوضى فى ذكرى 25 يناير
اقرأ أيضا | عناصر حركة حسم.. الداخلية تضبط المتهمين باستهداف خفراء ومواطن بمركز طوخ بالقليوبية
وقامت اللجان المشكلة بمداهمة ٨ مراكز مبلغ بها من خلال إدارة العلاج الحر في وقت واحد، بمراكز ومدن "الزقازيق، والعاشر من رمضان، وأبو كبير، وههيا".
وخلال الحملة تبين وجود ١٨٤ مريضا، و٣٥ مشرفا غير مؤهل بهذه المراكز، منهم ٦٥ مريضا داخل مركزين بالزقازيق، و٦٧ مريضا داخل ثلاثة مراكز بههيا، ٤٠ مريضا بمركزين بالعاشر من رمضان، ٢١ مريضا بمركز بأبوكبير، وتبين إدارة هذه المنشآت من خلال أشخاص غير مؤهلين ومنهم مدمنون سابقون تم تعافيهم ويقومون بالعمل في المركز.
اقرأ أيضا | شهيد شهامة جديد..
نادر دفع حياته ثمن رفضه الاتجار بالمخدرات أسفل منزله
اقرأ أيضا | مرور القاهرة
والجيزة يعين الخدمات المرورية لتركيب الفواصل الدائمة بكوبري تحيا مصر
اقرأ أيضا | مصرع طفل سقط عليه
حائط أثناء لهوه أعلى سطح منزل بسوهاج
عقب مداهمة المراكز والتعامل مع كلاب الحراسة، والبوابات الحديدية المغلقة بالجنازير في بعض المراكز، تم ضبط كميات من الأدوية منها "جدول ثالث مخدرات، وأدوية خاصة بوزارة الصحة غير مصرح بتداولها، وأدوية مجهولة المصدر"، وتم تحريز جميع الأدوية وتشميع وغلق هذه المراكز، وتحرير المحاضر بمراكز الشرطة بهذه المدن.
وخلال الحملة، روى بعض النزلاء أعمال التعذيب التي تتم لهم بالمركز، والمعاملة غير الآدمية، بخلاف وضع صنف واحد من الغذاء يوميًا بكميات غير كافية نظرًا للعدد الكبير بالمركز، رغم المبالغ المحصلة لهم من أهالي المرضى.
وعلى الفور وجه الدكتور هشام مسعود باستدعاء أهالي المرضى لنقل الحالات لتلقي العلاج بمستشفي العزازي النفسي، وأحد المستشفيات الخاصة بعلاج الإدمان بالعاشر من رمضان لهم لتلقي الخدمة الصحية بهما، بعد توفير وسائل المواصلات اللازمة.