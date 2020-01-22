مداهمة مراكز علاج الإدمان المخالفة.. أدوية غير مرخصة ومدمنون وسوء معاملة ومشرفون غير مؤهلين

شنت الأجهزة المعنية بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع محافظة الشرقية والدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أكبر حملة في تاريخ صحة الشرقية ضد المنشآت الطبية المخالفة اليوم، الأربعاء، برئاسة وحضور الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وعدد كبير من مفتشي الإدارات بمديرية الشئون الصحية والقيادات الأمنية برئاسة اللواء إبراهيم عبد الغفار، حكمدار مديرية أمن الشرقية.





بدأت الحملة الساعة ٧ صباحا وتم مداهمة مراكز علاج الإدمان التي تعمل بدون ترخيص، بعد تشكيل ٨ لجان مختلفة تتكون اللجنة من ٦ مفتشين طبقًا لقرار المحافظ رقم ٧٤٩ لسنة ٢٠٢٠ بناءً على المذكرة المعروضة من الدكتور هشام مسعود بتزايد عدد مراكز الإدمان غير المرخصة بنطاق المحافظة.

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وقامت اللجان المشكلة بمداهمة ٨ مراكز مبلغ بها من خلال إدارة العلاج الحر في وقت واحد، بمراكز ومدن "الزقازيق، والعاشر من رمضان، وأبو كبير، وههيا".