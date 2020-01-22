محافظ بورسعيد يتابع نسب تنفيذ توصيل المرافق لمشروع الإسكان الاجتماعي

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الاجتماع الدوري الأسبوعي لمتابعة نسب تنفيذ أعمال توصيل المرافق للمرحلة الثالثة لمشروع الاجتماعى وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والأجهزة المختصة.





واطلع محافظ بورسعيد علي نسب التنفيذ في أعمال المرافق والتي تشمل الصرف الصحي والكهرباء والغاز والمياه وأعمال الطرق والاتصالات.





ووجّه المحافظ بتكثيف الجهود لسرعة إنهاء الأعمال المرافق والتي تسير بالتوازي مع الأعمال الإنشائية التي تتم بالمشروع والتي وصلت إلى مراحل متقدمة، مشيدا بالتعاون والتنسيق بين جميع اجهزة المرافق من أجل سرعة الانتهاء من الأعمال.



