تعرف على الحارس البديل للنجم الساحلي أمام الأهلي

يواصل النجم الساحلي تحضيراته لمواجهة الأهلي المصري، بالقاهرة الأحد المقبل، في إطار الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا.





ويواجه المدير الفني لفريق جوهرة الساحل، خوان جاريدو، مشكلة فيما يتعلق بالحارس الثاني، حيث سيضطر للتعويل على أشرف كرير أمام الأهلي.





وذلك بسبب تواجد الحارس الأساسي، مكرم البديري، تحت طائلة البطاقة الحمراء، التي تلقاها أمام الهلال السوداني في الخرطوم، لحساب الجولة الرابعة.





ولا يمكن للنجم الساحلي الاعتماد على حارس آخر، بما أن وليد كريدان، المقيد في القائمة الإفريقية كثالث حارس، أجرى عملية جراحية على مستوى الأربطة المتقاطعة.





وأمام هذه الوضعية يحرص الجهاز الفني، على إخضاع اللاعب إيهاب المساكني لتدريبات خاصة بحراسة المرمى، تحسّبا لأي طارئ.



