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فن

شاهد.. احتفال ياسمين صبري بعيد ميلادها

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:58 ص
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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شروق ابراهيم
نشرت الفنانة ياسمين صبري عبر حسابها بخاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورا للاحتفال بعيد ميلادها الذي صادف أمس الثلاثاء الـ21 من شهر يناير. 

وكان الاحتفال مكون من هدايا رقيقة لـ ياسمين صبري وتورتة مصممة على شكل مستحضرات تجميل، وذلك بعد أن أصبحت ياسمين صبري وجه دعائي لماركة عالمية شهيرة. 

يعد مسلسل "الفرصة الثانية" البطولة المطلقة الثانية لـ ياسمين صبري فى الدراما، بعد مشاركتها برمضان الماضي 2019 من خلال مسلسل "حكايتى".

وشارك ياسمين صبرى فى بطولة مسلسل "حكايتى" كل من الفنان أحمد صلاح حسنى وأحمد حاتم وأحمد بدير ووفاء عامر وإدوارد وعمرو صحصاح وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.
شاهد.. احتفال ياسمين صبري بعيد ميلادها
شاهد.. احتفال ياسمين صبري بعيد ميلادها
شاهد.. احتفال ياسمين صبري بعيد ميلادها
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