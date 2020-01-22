مدرب الجابون يكشف أسلحته لتجاوز مصر في تصفيات المونديال

أكد الفرنسي باتريس نوفو، المدير الفني لمنتخب الجابون، صعوبة مجموعته في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، مُشددًا على أن "المنتخب سيقاتل من أجل المنافسة على الصعود".





وأوقعت القرعة منتخب الجابون، في المجموعة السادسة، رفقة منتخبات مصر وليبيا وأنجولا.





وقال نوفو في تصريحات تليفزيونية: "رغم صعوبة المجموعة ولكن منتخب الجابون يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين وعلى رأسهم إيميريك أوباميانج، الذي نجحت في إقناعه بالعودة للمنتخب، وخاض معنا مباريات ودية".





وأضاف: "هدفنا المنافسة على الصعود لصدارة المجموعة، ومن ثم الوصول لكأس العالم"، لافتا إلى "مشوار التصفيات طويل ويحتاج إلى بذل كل الجهد والمثابرة".



