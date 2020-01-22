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رياضة

مدرب الجابون يكشف أسلحته لتجاوز مصر في تصفيات المونديال

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:27 ص
صدى البلد
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نور عادل
أكد الفرنسي باتريس نوفو، المدير الفني لمنتخب الجابون، صعوبة مجموعته في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، مُشددًا على أن "المنتخب سيقاتل من أجل المنافسة على الصعود".

وأوقعت القرعة منتخب الجابون، في المجموعة السادسة، رفقة منتخبات مصر وليبيا وأنجولا.

وقال نوفو في تصريحات تليفزيونية: "رغم صعوبة المجموعة ولكن منتخب الجابون يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين وعلى رأسهم إيميريك أوباميانج، الذي نجحت في إقناعه بالعودة للمنتخب، وخاض معنا مباريات ودية".

وأضاف: "هدفنا المنافسة على الصعود لصدارة المجموعة، ومن ثم الوصول لكأس العالم"، لافتا إلى "مشوار التصفيات طويل ويحتاج إلى بذل كل الجهد والمثابرة".

وتابع: "منتخب مصر قوي ويمتلك لاعبين جيدين في جميع المراكز، ولكن بحكم عملي في مصر من قبل، أعلم الكرة المصرية جيدا وهذا سيساعدني على دراسة نقاط القوة والضعف لمنتخب الفراعنة".
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