جهاز تنمية المشروعات يشارك في القمة الوزارية الأفريقية للشركات الناشئة بالجزائر 2025

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يعمل على فتح آفاق للتعاون العربي الأفريقي لتبادل الخبرات والمشاركة في تنفيذ برامج تنموية لتقديم كافة أوجه الدعم لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والابتكارية لتعزيز مساهمتهم في الاقتصاديات العربية والأفريقية وزيادة مشاركتهم في تقديم خدمات و منتجات جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية وتتمتع بالقدرة علي ملاحقة التكنولوجيا العالمية والتحول الرقمي الذي أصبح من سمات اقتصاديات الدول المتقدمة مشيرا إلى أن الشباب المصري والعربي قادر على المساهمة بقوة في هذا القطاع بما لديه من أفكار ومشروعات يمكنها الوصول للعالمية مشيرا إلي الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس ادارة الجهاز لقطاع المشروعات الناشئة والابتكارية وتقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية لدعم اصحاب هذه المشروعات و تسهيل إنشائهم لمشروعاتهم والعمل علي استمرارها ونجاحها.

جاءت تصريحات رحمي بمناسبة مشاركة الجهاز في أعمال القمة الوزارية الإفريقية للشركات الناشئة ممثلا للوفد المصري في القمة التي استضافتها الجزائر خلال الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر وجاءت هذه المشاركة لتعكس جهود مصر المستمرة في التعاون مع مختلف الدول بالقارة الأفريقية لبناء منظومة قوية لريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة.

تعزيز اقتصاد الشركات الناشئة

وقد ترأس الوفد المصري محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات نيابة عن باسل رحمى الرئيس التنفيذي للجهاز حيث أكد خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه رؤية مصر لتعزيز اقتصاد الشركات الناشئة، مؤكدًا المكانة المحورية للجهاز كأحد أهم مؤسسات الدولة الداعمة لهذا القطاع ودوره في تعزيز منظومة الابتكار والشركات الناشئة وريادة الأعمال واستعداد جهاز تنمية المشروعات للتعاون مع مختلف الدول الإفريقية في تطوير السياسات المشتركة والعمل على توفير بيئة محفزة للنمو والتوسع مشيرا إلى تجربة الجهاز الناجحة في تنفيذ برنامج رأس المال المخاطر بالتعاون مع البنك الدولي.

وقد شهدت فاعليات القمة انتخاب مصر ممثلة في جهاز تنمية المشروعات لقيادة لجنة إنشاء صندوق الصناديق الإفريقي لدعم الشركات الناشئة بمشاركة ممثلي 44 دولة إفريقية مما يؤكد على قدرة الجهاز على صياغة سياسات تمويلية وإقليمية متقدمة خاصة في مجال الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر.

وقد تم خلال القمة عقد لقاءات رفيعة المستوى لزيادة التعاون المصري–الإفريقي ومنها الاجتماع مع وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة بالجزائر الدكتور نور الدين واضح، حيث شدد الجانبان على تقديرهما المتبادل الذي يقوم به كل طرف في دعم منظومة الشركات الناشئة حيث أشاد نور الدين واضح بالخبرة المصرية في تحويل سياسات الابتكار إلى برامج تنفيذية فعّالة، بينما أعرب محمد مدحت عن تقديره لجهود الجزائر في تطوير اقتصاد المعرفة، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون بين البلدين لخدمة نمو الشركات الناشئة في إفريقيا.

وعقد محمد مدحت لقاء ثنائيا مع السفير المصري بالجزائر – عبد اللطيف اللايح، تم خلاله مناقشة التعاون في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإمكانية تنظيم معرض تراثنا، تنشيط مشاركة العارضين، وتعزيز حركة منتجات المشروعات الصغيرة بين البلدين.