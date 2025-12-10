ارتفاع مبيعات التجزئة في جنوب إفريقيا بنسبة 2.9% في أكتوبر

سجّلت مبيعات التجزئة في جنوب أفريقيا ارتفاعًا بنسبة 2.9% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر، عقب زيادة معدّلة بلغت 3.0% في شهر سبتمبر.

وبحسب بيانات صادرة، اليوم الأربعاء، عن جهاز الإحصاء في جنوب أفريقيا، ارتفعت مبيعات التجزئة المعدلة موسميًا بنسبة 0.9% على أساس شهري خلال أكتوبر الماضي، وفقا لما نقلته منصة "إنفيستنج" الاقتصادية.



وتشير بيانات حديثة إلى أن اقتصاد جنوب أفريقيا بدأ يظهر بعض بوادر التعافي رغم تباطؤ النمو؛ فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من 2025، مع تحسن في الاستثمار الثابت لأول مرة منذ عام تقريبًا، كما حققت قطاعات التعدين والزراعة أداءً جيدًا.



ثقة المستهلكين

كما ارتفع ثقة المستهلكين بشكل ملحوظ، إذ سجلت مؤشرات الثقة أعلى مستوى لها في 2025 مع اقتراب موسم الكريسماس؛ ما انعكس في توقعات بزيادة إنفاق الأسر خلال الفترة المقبلة.

مجد - ك ف