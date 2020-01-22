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رياضة

ظروف قهرية للأهلي والزمالك.. رحيل أزارو ومحسن.. استفسار تركي آل الشيخ

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:04 ص
صدى البلد
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نور عادل
نشر موقع "صدى البلد" على مدار، اليوم الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :


فجر عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة المصري، مفاجاة كبرى، حول تأجيل مواجهات النادي الأهلي ونادي الزمالك بدوري أبطال افريقيا والدوري المصري خلال الايام القليلة الماضية.


أعلنت إدارة الأهلي إستمرار الأنجولي جيرالدو في صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم.

كشفت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي وافقت بشكل نهائي على إعارة الثنائي صلاح محسن ومحمد عبدالمنعم الي سموحه.

أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لمصر المقاصة، أنه لن يستقيل من منصبه رغم غياب التوفيق عنه، مشيرًا إلى أن مسؤولي النادي يضغطون من أجل إجباره على الرحيل عن الفريق الفيومي بسبب سوء النتائج.

فجر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، مفاجاة كبرى حول عودته للعمل من جديد بتعاون مع عدد من الفنانيين المصريين.

تنهي إدارة الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة رفع اسم المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول من قائمتها المحلية بعد إعارته رسميًا للاتفاق السعودي.

على الرغم من علاقاته الجيدة مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، الا ان هذا الامر لم يمنع المستشار السعودي تركي ال شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، من توجية استفسار عاجل من إدارة القلعة الحمراء.

أنهى مسئولو نادى الاتفاق السعودى إجراءات التعاقد مع وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الكروى الجارى
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