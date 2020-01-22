درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 22 -1-2020 في القاهرة والمحافظات.. فيديو

يتوقع خبراء الارصاد اليوم الأربعاء ،سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سيناء والوجه البحري وقد تمتد على القاهرة.





وهناك توقعات بوجود شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد والطقس بارد شمالا معتدل جنوبًا نهارا وشديد البرودة ليلًا ، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والاتربة على الجنوب البلاد ، وتنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدى في الملاحة.





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