هند النعسانى: مصر حققت طفرة فى التنافسية العالمية.. فيديو

قالت الاعلامية هند النعسانى، إن مصر تخطو خطوات هامة نحو التنافسية العالمية وعودتها مع كبرى المقاصد فى العالم.





وأضافت هند النعسانى، خلال برنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، اليوم الأربعاء، أن خطوات مصر نحو التنافسية العالمية قد بدأتها العام الماضى من طفرة فى قطاع السياحة.





وأكدت أن مصر نجحت بتحقيق إنجازات فى قطاع السياحة لم تحققه منذ 9 سنوات وذلك من حيث الايرادات ، اشغالات الفنادق، الليالى السياحية .





يقدم برنامج "صباح البلد" الذي يُذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء، فقرة متميزة مع الإعلامية رشا مجدي والتي أجرت حوارًا شيقًا مع الدكتور رأفت شميس رئيس جهاز التفتيش الفني للمتابعة على أعمال البناء.





برنامج "صباح البلد" يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة .



