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تعليم

التعليم: منظومة امتحانات 2 ثانوي الإلكترونية حققت نجاحا باهرا والغش محدود

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:50 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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ياســمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي 2019/ 2020، حققت اليوم، الأربعاء، نجاحًا باهرًا.

وقالت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، إن نسبة الغش في امتحانات 2 ثانوي محدودة جدا، مشيرةً إلى أنه تم رصد بعض حالات الغش الفردية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الشئون القانونية بديوان عام الوزارة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن حالات الغش الإلكتروني المضبوطة، واتضح أنها تمت عن طريق تواطؤ من المشرفين على اللجنة وبعض الطلاب بتمرير تليفون محمول لتصوير الشاشات وإرسالها بحثا عن إجابات.

وكان قد دخل منذ قليل طلاب الصف الثاني الثانوي إلى لجانهم الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية استعدادا لأداء لآخر امتحانات الفصل الدراسي الأول الإلكترونية للعام الدراسي 2019/2020.

ويؤدي طلاب 2 ثانوي اليوم امتحان الكيمياء لطلاب العلمي، والجغرافيا لطلاب الأدبي، ويبدأ الامتحانان من 9 صباحا ويستمر حتى 11 صباحا.

وقد سمحت وزارة التربية والتعليم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالدخول إلى لجان الامتحانات بالكتاب المدرسي الخاص بالمادة التي يتم امتحانها يوميا، على اعتبار أن الامتحانات تتم بنظام الكتاب المفتوح لقياس مهارة الفهم وليس الحفظ.
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