التعليم: منظومة امتحانات 2 ثانوي الإلكترونية حققت نجاحا باهرا والغش محدود

وكان قد دخل منذ قليل طلاب الصف الثاني الثانوي إلى لجانهم الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية استعدادا لأداء لآخر امتحانات الفصل الدراسي الأول الإلكترونية للعام الدراسي 2019/2020.



