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تعليم

تداول صور امتحان جغرافيا 2 ثانوي.. والغشاشون يصرخون: حد يحل حاجة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:37 ص
امتحانات 2 ثانوي
امتحانات 2 ثانوي
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ياســمين بدوي
شهد الآن أحد جروبات 2 ثانوي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قيام طالب في 2 ثانوي بنشر صور قيل إنها تخص امتحان الجغرافيا الذي يمتحنه طلاب الأدبي الآن داخل اللجان إلكترونيا عبر التابلت، وذلك بعد مرور أقل 25 دقيقة من بدء زمن الامتحان الذي بدأ 9 صباحا.

وبمجرد نشر صور امتحان الجغرافيا، تفاعل الطلاب الغشاشين في التعليقات وبدأوا يصرخون: حد يحل حاجة.

يأتي ذلك بعد أن قام أحد الطلاب منذ قليل بنشر صور من امتحان الكيمياء الذي يمتحنه طلاب العلمي الآن داخل اللجان بالتزامن مع أداء طلاب الأدبي لامتحان الجغرافيا. 

وكان قد دخل منذ قليل طلاب الصف الثاني الثانوي إلى لجانهم الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية استعدادا لأداء لآخر امتحانات الفصل الدراسي الأول الإلكترونية للعام الدراسي 2019/2020.

حيث يؤدي طلاب 2 ثانوي اليوم امتحان الكيمياء لطلاب العلمي، والجغرافيا لطلاب الأدبي، ويبدأ الامتحانين من 9 صباحا ويستمر حتى 11 صباحا.

وقد سمحت وزارة التربية والتعليم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالدخول إلى لجان الامتحانات بالكتاب المدرسي الخاص بالمادة التي يتم امتحانها يوميا، على اعتبار أن الامتحانات تتم بنظام الكتاب المفتوح لقياس مهارة الفهم وليس الحفظ.
تداول صور امتحان جغرافيا 2 ثانوي.. والغشاشون يصرخون: حد يحل حاجة
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