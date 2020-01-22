تداول صور امتحان جغرافيا 2 ثانوي.. والغشاشون يصرخون: حد يحل حاجة





وكان قد دخل منذ قليل طلاب الصف الثاني الثانوي إلى لجانهم الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية استعدادا لأداء لآخر امتحانات الفصل الدراسي الأول الإلكترونية للعام الدراسي 2019/2020.





حيث يؤدي طلاب 2 ثانوي اليوم امتحان الكيمياء لطلاب العلمي، والجغرافيا لطلاب الأدبي، ويبدأ الامتحانين من 9 صباحا ويستمر حتى 11 صباحا.

وقد سمحت وزارة التربية والتعليم لطلاب ا لصفين الأول والثاني الثانوي بالدخول إلى لجان الامتحانات بالكتاب المدرسي الخاص بالمادة التي يتم امتحانها يوميا، على اعتبار أن الامتحانات تتم بنظام الكتاب المفتوح لقياس مهارة الفهم وليس الحفظ.

يأتي ذلك بعد أن قام أحد الطلاب منذ قليل بنشر صور من امتحان الكيمياء الذي يمتحنه طلاب العلمي الآن داخل اللجان بالتزامن مع أداء طلاب الأدبي لامتحان الجغرافيا.