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تعليم

تعليم الوادي الجديد تختتم امتحانات الشهادة الإعدادية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:32 ص
صدى البلد
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منصور ابو العلمين

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد صلاح مرغنى إسدال الستار عن إمتحانات الفصل الدراسى الاول ٢٠١٩ _ ٢٠٢٠ ،  للشهادة الإعدادية بجميع مدارس المحافظة .

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حيث أدى  الطلاب  اليوم  الإمتحانات بمادة العلوم ولمدة ساعتين بدءا من الثامنة وحتى العاشرة صباحا وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم لجان الإمتحانات داخل عدد من المدارس التابعة لإدارة الخارجة التعليمية حتى اللحظات الأخيرة من الإمتحان   بتفقد مدارس الأمل الإعدادية و السلام القديمة والنور للتعليم الأساسى.

 

وأكد على أن غرفة العمليات المركزية بديوان تعليم المحافظة على تواصل دائم ومستمر مع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها لمتابعة الإمتحانات لحظة بلحظة ورصد أى مشكلات قد تطرأ أثناء الإمتحان والعمل على حلها بشكل فورى.

 

وانطلقت  صباح الأربعاء الماضى  امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادي الجديد 2020، حيث يؤدى 4489 طالبا الامتحانات، وقال صلاح مرغني وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة  إنه تم تجهيز  116 لجنة على مستوى المحافظة بإدارتها التعليمية الخمس لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات

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