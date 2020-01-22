AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

طلاب غشاشون يتبادلون إجابات امتحاني كيمياء وجغرافيا 2 ثانوي عبر فيس بوك

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:14 ص
امتحانات 2 ثانوي
امتحانات 2 ثانوي
Advertisements
ياســمين بدوي
يشهد الآن أحد جروبات 2 ثانوي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عملية تبادل إجابات امتحاني الكيمياء والجغرافيا أثناء وجود الطلاب الآن داخل اللجان.

وجاء ذلك بعد أن تم تداول صور الامتحانين عبر فيس بوك خلال الـ 20 دقيقة الاولى من بدء زمن الامتحان الذي بدء رسميا من 9 صباحا 
ومن المقرر أن ينتهي في تمام الساعة 11 صباحا .

ويؤدي طلاب 2 ثانوي اليوم امتحان الكيمياء لطلاب العلمي، والجغرافيا لطلاب الأدبي، وقد سمحت وزارة التربية والتعليم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالدخول إلى لجان الامتحانات بالكتاب المدرسي الخاص بالمادة التي يتم امتحانها يوميا، على اعتبار أن الامتحانات تتم بنظام الكتاب المفتوح لقياس مهارة الفهم وليس الحفظ.
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي 2019/ 2020، حققت اليوم، الأربعاء، نجاحًا باهرًا.

وقالت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، أن نسبة الغش في امتحانات 2 ثانوي محدودة جدا، مشيرةً إلى أنه تم رصد بعض حالات الغش الفردية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الشئون القانونية بديوان عام الوزارة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن حالات الغش الإلكتروني المضبوطة، اتضح أنها تمت عن طريق تواطؤ من المشرفين على اللجنة وبعض الطلاب بتمرير تليفون محمول لتصوير الشاشات وإرسالها بحثا عن إجابات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تباين آراء طلاب 2 ثانوي حول امتحان الجبر وشكوى من صعوبة بعض الجزئيات

طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية ورقيا.. الآن

لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.. ننشر مواصفات الامتحانات المقرر أداؤها غدا

طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يمتحنون التاريخ والكيمياء والجغرافيا .. اليوم

طالب ينشر صور امتحان كيمياء 2 ثانوي.. ويكتب: نحل مع بعض عشان مش عارف حاجة

التعليم: منظومة امتحانات 2 ثانوي الإلكترونية حققت نجاحا باهرا والغش محدود

ترشيحاتنا

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأربعاء 22 - 1 - 2020 .. فيديو

انتي أحلى من غيره.. زوج يدعم زوجته مريضة السرطان بفوتوسيشن على البحر

فيديوجراف.. حيل بسيطة للتخلص من البلغم المسبب للسعال

لم يتمالك دموعه.. والد الشهيد الضاحك: ابني مش خسارة في مصر.. شاهد

جريمة لا تصدق.. زبون يرفع مسدسه داخل مطعم ويحوله لـ بركة دماء.. فيديو

القصة الكاملة.. الأمير هاري وميجان ماركل من اللقاء الأول حتى الانفصال عن العائلة المالكة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتقنية الخرائط.. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة والجيزة

أسعار لادا جرانتا lada granta 2020 من الوكيل اليوم .. صور

القصة الكاملة.. الأمير هاري وميجان ماركل من اللقاء الأول حتى الانفصال عن العائلة المالكة