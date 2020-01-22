طلاب غشاشون يتبادلون إجابات امتحاني كيمياء وجغرافيا 2 ثانوي عبر فيس بوك

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي 2019/ 2020، حققت اليوم، الأربعاء، نجاحًا باهرًا.





وقالت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، أن نسبة الغش في امتحانات 2 ثانوي محدودة جدا ، مشيرةً إلى أنه تم رصد بعض حالات الغش الفردية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الشئون القانونية بديوان عام الوزارة.



