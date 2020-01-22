طلاب غشاشون يتبادلون إجابات امتحاني كيمياء وجغرافيا 2 ثانوي عبر فيس بوك

يشهد الآن أحد جروبات 2 ثانوي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عملية تبادل إجابات امتحاني الكيمياء والجغرافيا أثناء وجود الطلاب الآن داخل اللجان.
وجاء ذلك بعد أن تم تداول صور الامتحانين عبر فيس بوك خلال الـ 20 دقيقة الاولى من بدء زمن الامتحان الذي بدء رسميا من 9 صباحا
ومن المقرر أن ينتهي في تمام الساعة 11 صباحا .
ويؤدي طلاب 2 ثانوي اليوم امتحان الكيمياء لطلاب العلمي، والجغرافيا لطلاب الأدبي،
وقد سمحت وزارة التربية والتعليم لطلاب ا
لصفين الأول والثاني الثانوي بالدخول إلى لجان الامتحانات بالكتاب المدرسي الخاص بالمادة التي يتم امتحانها يوميا، على اعتبار أن الامتحانات تتم بنظام الكتاب المفتوح لقياس مهارة الفهم وليس الحفظ.
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي 2019/ 2020، حققت اليوم، الأربعاء، نجاحًا باهرًا.
وقالت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، أن نسبة الغش في امتحانات 2 ثانوي محدودة جدا، مشيرةً إلى أنه تم رصد بعض حالات الغش الفردية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الشئون القانونية بديوان عام الوزارة.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن حالات الغش الإلكتروني المضبوطة، اتضح أنها تمت عن طريق تواطؤ من المشرفين على اللجنة وبعض الطلاب بتمرير تليفون محمول لتصوير الشاشات وإرسالها بحثا عن إجابات.