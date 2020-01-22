تجديد 2 كوبرى على الجسور بـ4 ملايين جنيه.. ومتابعة السدة الشتوية بالبحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن تسليم مهندسى طاقم الإشراف بمديرية الرى ٢ كوبرى أحدهما على مصرف الجسر الأسود كيلو 1.6 والآخر على مصرف فرع الجسر الأسود كيلو 0.050 لإجراء عملية إحلال وتجديد باستثمارات تصل ٣ ملايين وستمائه ألف جنيه بالإدارة العامة لصرف جنوب غرب البحيرة.





ووجه المحافظ بضرورة المتابعة اليومية لحاله المصارف والمجاري المائية بنطاق المحافظة من حيث حالة التطهيرات ومناسيب المياه بها لترشيد استهلاك المياه وتجهيز الترع والمفيضات لموسم الأمطار مع استمرار وتكثيف تلك الاعمال خلال موسم الشتاء وسقوط الأمطار.





فيما أكد المهندس عامر شكرى مدير مديرية الرى على متابعة أعمال السدة الشتوية بتفتيش رى البستان وتعديل افمام وتبطين بعض الأجزاء بترعة البستان ضمن أعمال الصيانة و بتفتيش رى البستان من إحلال وتجديد وصيانة تباطين بترعة البستان الرئيسيه وفم ترعه فرع ٦ البستان.





وأشار عامر إلى صيانة وتطهير الصرف المغطى بمنطقة البستان مجمع 31 ومجمع 29 بالإدارة العامة لصرف جنوب غرب البحيرة ومتابعة أعمال تنفيذ الحقليات مجمع رقم ١٧ بر أيسر مصرف أمري بزمام ٨٠ فدان بالكيلو ٣.٧٨٠ بالإدارة العامة لصرف جنوب شرق البحيرة وإحلال وتجديد وصيانة تباطين بترعة البستان الرئيسيه وفم فرع ٦ البستان بتفتيش رى البستان.



