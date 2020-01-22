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تعليم

خلال تفقده الامتحانات.. رئيس جامعة الأزهر يوزع دعوات مجانية لمعرض الكتاب

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:02 م
صدى البلد
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قسم التعليم
تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، كليات فرعي البنين بمدينة نصر والدراسة للوقوف على انتظام الأيام الأخيرة في امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي تنتهي غدا الخميس.

وتابع رئيس الجامعة انتظام لجان الامتحانات بمختلف كليات الفرعين مشددا على ضرورة مواصلة العمل داخل الكنترولات على قدم وساق بهدف الانتهاء من عمليات التصحيح أولًا بأول، إضافة إلى عمليات المراجعة والرصد، حتى يتسنى الانتهاء من عمليات التصحيح ثم إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول خلال شهر فبراير المقبل.

وتفقد رئيس الجامعة الحرم الجامعي بمدينة نصر والدراسة، للاطمئنان على مستوى الخدمات المتاحة من كافتريات ومنافذ فوري والتي تتيح للطلاب والطالبات سداد جميع الرسوم إلكترونيا.

كما قام رئيس الجامعة بتوزيع دعوات مجانية دائمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 51 على الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ، بحضور الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس الجامعة، والدكتور صلاح عاشور وكيل كلية اللغة العربية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد المليجى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وحرص الطلاب -خلال الجولة- على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة موجهين له الشكر على اهتمامه الدائم على الاستماع لهم وما تحقق من إنجازات على أرض الواقع خلال الفترة الماضية والتي تعكس التطور الكبير الذي تشهده مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.
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