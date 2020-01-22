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توك شو

المرتب تأخر.. شادى ألفونس يكشف كواليس أغنية عايز فلوسي.. فيديو

الأربعاء 22/يناير/2020 - 12:57 م
شادى ألفونس
شادى ألفونس
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آيات أحمد

كشف الفنان الكوميدى شادى الفونس، كواليس أغنية " عايز فلوسي"،مؤكدا أن كلام الاغنية كله خارج من القلب وبه العديد من الآهات، لأن الكل يعانى من البرود فى تحصيل المرتبات ولأن المرتب يتأخر علي البعض، موضحًا أن الكلام الخارج من القلب يصل إلى القلب سريعا.

 

وأضاف شادى الفونس خلال لقاء خاص ببرنامج it's show time ، المذاع على فضائية cbc، أن الفيديو كليب لم يشارك فيه اى كومبارس، وليس له أى علاقة ببرنامج " snl  بالعربى" وكلهم أهلى وأصحابى.


وتابع: كتبت الأغنية خلال 10 أيام فقط، مضيفًا أن أغانى الراب فى مصر لها جمهورها الخاص ومتابعيها.

 

ونشر الفنان شادي ألفونس عبر موقع يوتيوب أغنية جديدة بعنوان عايز فلوسى، ليدخل بها عالم الراب بفيديو كليب مبتكر.

وحرص على مشاركته الأغنية عدد من زملائه منهم محمود الليثى وخالد منصور وتونى ماهر، وهى من إخراج أشرف حمدى.

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